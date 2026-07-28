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Andreas Schicker gibt Millionen-Flop in die Türkei ab

Der 24-jährige Angreifer wurde bei der TSG Hoffenheim zu einem großen Transfer-Missverständnis. Nun verlässt er die Sinsheimer erneut.

Andreas Schicker gibt Millionen-Flop in die Türkei ab Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Die TSG Hoffenheim findet einen Abnehmer für Transfer-Flop Gift Orban.

Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis zum türkischen Süper-Lig-Aufsteiger Amed SK. Laut Informationen von "transfermarkt.de" sollen die Sinsheimer für Orban eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro einstreichen. Amed SK habe sich zudem eine Kaufoption in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro gesichert.

Der Angreifer wechselte im Jänner 2025 von Olympique Lyon für eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro zur TSG Hoffenheim, bei der er sich aber nicht durchsetzen konnte und lediglich 13 Spiele bestritt. Dabei gelangen dem Nigerianer vier Tore.

Enttäuschende Leihe nach Italien

Im darauffolgenden Sommer wechselte der 24-Jährige auf Leihbasis zu Hellas Verona nach Italien.

Mit den Italienern stieg Orban in die Serie B ab, zudem geriet er nach einem Handgemenge mit einem Fan abseits des Platzes in die Schlagzeilen. Mit sieben Toren und drei Assists konnte er aber zumindest phasenweise auf dem Spielfeld überzeugen.

Nun will Orban in der Türkei einen Neuanfang wagen. Bei Amed SK trifft er auf einen ÖFB-Legionär: Seit Februar 2026 spielt Ex-WSG-Kicker Cem Üstündag bei dem Süper-Lig-Aufsteiger.

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