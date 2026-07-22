SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC HOM
Endstand
4:0
1:0 , 3:0
  • Jon Stankovic
  • Jeyland Mitchell
  • Luca Weinhandl
  • Jürgen Heil
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Hearts-Coach nach Sturm-Debakel: "Ich war mit Vielem zufrieden"

Sturm Graz hat eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Der gegnerische Coach konnte dem 0:4 dennoch etwas abgewinnen.

Hearts-Coach nach Sturm-Debakel: "Ich war mit Vielem zufrieden" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz ist erfolgreich in die Europacupsaison gestartet. Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gab es zuhause einen 4:0-Erfolg über Hearts of Midlothian zu bejubeln. Sturms Schlüssel zum Erfolg: "Wir haben sie aufgefressen" >>>

Den Unterschied machten speziell die Standards. Nach einem weiten Einwurf erzielte Jon Gorenc Stankovic die Führung (4.). Das 2:0 von Jeyland Mitchell fiel nach einer Ecke.

Die fehlende Effizienz

"Meiner Meinung nach haben uns zwei Standardsituationen das Genick gebrochen, und das ist nur schwer zu akzeptieren, weil wir eigentlich ganz ordentlich begonnen hatten", so Hearts-Coach Wouter Vrancken nach dem Spiel.

Nach dem ersten Gegentor hätten die Schotten die Kontrolle gehabt. "Wir waren nicht effizient und sie schon", bemängelt der Gästecoach.

Hearts-Coach lobt erste Halbzeit

Ganz unglücklich war er mit dem Auftritt nicht. "Ich war mit Vielem zufrieden, was ich in diesem Spiel gesehen habe. Wir können es aber besser. Wir hätten mehr Verantwortung für den Ballbesitz übernehmen können, anstatt nur zuzusehen und zu reagieren", so der Trainer der Schotten.

Er spricht von einer "richtig guten ersten Hälfte". Es hätten lediglich die Tore gefehlt. Am Ende bleibt für ihn nur ein Learning für sein Team: "Effizienz ist entscheidend auf diesem Level. Wenn du nicht tötest, wirst du getötet."

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