Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos

Real Madrid bleibt in der UEFA Champions League auch nach drei Spieltagen makellos. Die "Königlichen" bezwingen Juventus Turin knapp, aber verdient mit 1:0.

Im heimischen Santiago Bernabeu übernimmt die Elf von Trainer Xabi Alonso von Beginn an die Kontrolle. Trotz enormen Drucks und einer Vielzahl an Möglichkeiten bleibt die erste Halbzeit torlos, auch weil die Angreifer immer wieder am starken Juventus-Torhüter Michele Di Gregorio oder am eigenen Unvermögen scheitern.

Torschüsse von Aurelien Tchouameni (16.), Brahim Diaz (25.) und Kylian Mbappé (40.) bleiben ebenso unbelohnt wie neun Eckbälle für die Gastgeber. Die Turiner konzentrieren sich auf die Defensive, setzen aber durch Konter Nadelstiche: Weston McKennie (10.) und Federico Gatti (14.) prüfen Real-Schlussmann Thibaut Courtois, der sich jedoch nicht bezwingen lässt.

Di Gregorio hält Juve im Spiel

Das Bild ändert sich auch nach dem Seitenwechsel kaum. Juventus beginnt zwar mit einer guten Möglichkeit durch Dusan Vlahovic (50.) mutig, doch Real Madrid behält die Oberhand. In der 57. Minute ist der Bann schließlich gebrochen: Jude Bellingham erzielt nach einer neuerlichen Druckphase den verdienten Führungstreffer für die Hausherren.

Im Anschluss drängt die Alonso-Elf auf die Vorentscheidung, doch vor allem Mbappé scheitert mehrmals am glänzend aufgelegten Di Gregorio. Auf der Gegenseite versucht Trainer Igor Tudor mit mehreren Wechseln neue Impulse zu setzen, doch seine Mannschaft findet kaum ein Mittel gegen die stabile Defensive der Madrilenen. In der Schlussphase wirft Juventus noch einmal alles nach vorne, aber der eingewechselte Filip Kostic findet in der Nachspielzeit in Courtois seinen Meister, der den Sieg festhält.

Der knappe Sieg sichert Real Madrid eine perfekte Ausgangslage für die verbleibenden Spiele der Ligaphase. Für Juventus Turin (zwei Punkte) wächst hingegen der Druck in den kommenden Runden, um die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht zu verspielen. Der ÖFB-Star David Alaba steht bei Real Madrid verletzungsbedingt nicht im Kader.