Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos

Dansos Spurs mit Nullnummer
Auch Tottenham Hotspur und ÖFB-Export Kevin Danso (90 Minuten) bleiben in der Königsklasse weiter ungeschlagen. Die Spurs trennen sich von der AS Monaco mit 0:0.
Monaco dominiert die Partie über weite Strecken und erspielt sich zahlreiche Torchancen. Stürmer Folarin Balogun prüft den Spurs-Schlussmann Guglielmo Vicario mehrfach (10., 28., 36.). Die Londoner sind vor allem bei Standardsituationen gefährlich, wobei Kevin Danso zweimal am Monaco-Schlussmann Philipp Kohn scheitert (40., 43.). Torlos geht es in die Kabinen.
Auch nach der Pause bleibt Monaco spielbestimmend und drängt auf die Entscheidung. Maghnes Akliouche zwingt Vicario zu einer Parade (50.). Tottenhams Trainer Thomas Frank setzt auf eine stabile Defensive. Einwechslungen wie Xavi Simons und Randal Kolo Muani bei Tottenham oder Takumi Minamino bei Monaco bringen keine Tore.
In der Schlussphase erhöhen die Gastgeber den Druck, doch die Abwehr um Danso und vor allem der überragende Torhüter Vicario, der mit neun Paraden glänzt, sichert den Punkt für die Spurs. Das Unentschieden hilft keinem Team entscheidend weiter. Tottenham bleibt ungeschlagen, rutscht aber auf den fünfzehnten Tabellenplatz ab. Monaco verbessert sich leicht auf Rang 27, benötigt aber dringend Siege, um die Playoff-Chance zu wahren.