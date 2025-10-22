Real Madrid Real Madrid RMA Juventus Turin Juventus Turin JUV
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
NEWS

Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos

Der Engländer sorgt mit dem entscheidenden Treffer dafür, dass die "Königlichen" beim Punktemaximum halten.

Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Real Madrid bleibt in der UEFA Champions League auch nach drei Spieltagen makellos. Die "Königlichen" bezwingen Juventus Turin knapp, aber verdient mit 1:0.

Im heimischen Santiago Bernabeu übernimmt die Elf von Trainer Xabi Alonso von Beginn an die Kontrolle. Trotz enormen Drucks und einer Vielzahl an Möglichkeiten bleibt die erste Halbzeit torlos, auch weil die Angreifer immer wieder am starken Juventus-Torhüter Michele Di Gregorio oder am eigenen Unvermögen scheitern.

Torschüsse von Aurelien Tchouameni (16.), Brahim Diaz (25.) und Kylian Mbappé (40.) bleiben ebenso unbelohnt wie neun Eckbälle für die Gastgeber. Die Turiner konzentrieren sich auf die Defensive, setzen aber durch Konter Nadelstiche: Weston McKennie (10.) und Federico Gatti (14.) prüfen Real-Schlussmann Thibaut Courtois, der sich jedoch nicht bezwingen lässt.

Di Gregorio hält Juve im Spiel

Das Bild ändert sich auch nach dem Seitenwechsel kaum. Juventus beginnt zwar mit einer guten Möglichkeit durch Dusan Vlahovic (50.) mutig, doch Real Madrid behält die Oberhand. In der 57. Minute ist der Bann schließlich gebrochen: Jude Bellingham erzielt nach einer neuerlichen Druckphase den verdienten Führungstreffer für die Hausherren.

Im Anschluss drängt die Alonso-Elf auf die Vorentscheidung, doch vor allem Mbappé scheitert mehrmals am glänzend aufgelegten Di Gregorio. Auf der Gegenseite versucht Trainer Igor Tudor mit mehreren Wechseln neue Impulse zu setzen, doch seine Mannschaft findet kaum ein Mittel gegen die stabile Defensive der Madrilenen. In der Schlussphase wirft Juventus noch einmal alles nach vorne, aber der eingewechselte Filip Kostic findet in der Nachspielzeit in Courtois seinen Meister, der den Sieg festhält.

Der knappe Sieg sichert Real Madrid eine perfekte Ausgangslage für die verbleibenden Spiele der Ligaphase. Für Juventus Turin (zwei Punkte) wächst hingegen der Druck in den kommenden Runden, um die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht zu verspielen. Der ÖFB-Star David Alaba steht bei Real Madrid verletzungsbedingt nicht im Kader.

Dansos Spurs mit Nullnummer

Auch Tottenham Hotspur und ÖFB-Export Kevin Danso (90 Minuten) bleiben in der Königsklasse weiter ungeschlagen. Die Spurs trennen sich von der AS Monaco mit 0:0.

Monaco dominiert die Partie über weite Strecken und erspielt sich zahlreiche Torchancen. Stürmer Folarin Balogun prüft den Spurs-Schlussmann Guglielmo Vicario mehrfach (10., 28., 36.). Die Londoner sind vor allem bei Standardsituationen gefährlich, wobei Kevin Danso zweimal am Monaco-Schlussmann Philipp Kohn scheitert (40., 43.). Torlos geht es in die Kabinen.

Auch nach der Pause bleibt Monaco spielbestimmend und drängt auf die Entscheidung. Maghnes Akliouche zwingt Vicario zu einer Parade (50.). Tottenhams Trainer Thomas Frank setzt auf eine stabile Defensive. Einwechslungen wie Xavi Simons und Randal Kolo Muani bei Tottenham oder Takumi Minamino bei Monaco bringen keine Tore.

In der Schlussphase erhöhen die Gastgeber den Druck, doch die Abwehr um Danso und vor allem der überragende Torhüter Vicario, der mit neun Paraden glänzt, sichert den Punkt für die Spurs. Das Unentschieden hilft keinem Team entscheidend weiter. Tottenham bleibt ungeschlagen, rutscht aber auf den fünfzehnten Tabellenplatz ab. Monaco verbessert sich leicht auf Rang 27, benötigt aber dringend Siege, um die Playoff-Chance zu wahren.

