Lazio ringt dominantes Juventus nieder

Am achten Spieltag der Serie A feiert Lazio Rom im heimischen Stadio Olimpico einen knappen 1:0-Erfolg über Juventus Turin.

Ein frühes Tor von Toma Basic (9.) reicht den Hausherren, um sich gegen über weite Strecken dominante, aber glücklose Turiner durchzusetzen.

Durch diesen Heimerfolg klettern die Römer in der Tabelle auf den zehnten Platz, während Juventus auf Rang acht zurückfällt.

Traumstart für die Gastgeber

Von Beginn an entwickelt sich eine intensive Partie, in der die Mannschaft von Maurizio Sarri einen Traumstart erwischt. Bereits in der neunten Minute nutzt Toma Basic eine Vorlage von Danilo Cataldi und bringt die Römer mit 1:0 in Führung. Der Treffer gibt den Gastgebern sichtlich Auftrieb, doch die Tudor-Elf übernimmt in der Folge zusehends die Kontrolle.

Mit deutlich mehr Ballbesitz drängt Juventus auf den Ausgleich, findet aber in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr von Lazio. So bleiben Chancen durch Weston McKennie (17.) und Jonathan David (42.) ungenutzt, und es geht mit der knappen Führung für die Heimmannschaft in die Pause.

Juventus dominiert weiter

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielcharakter. Juventus Turin diktiert das Geschehen und erarbeitet sich eine Reihe von Möglichkeiten, scheitert aber wiederholt an der eigenen Chancenverwertung oder am starken Lazio-Schlussmann Ivan Provedel.

So verfehlen Schüsse von Manuel Locatelli (48.) und dem eingewechselten Kenan Yildiz (72.) ihr Ziel.

Eine VAR-Überprüfung wegen eines möglichen Elfmeters für Juventus sorgt in der 61. Minute kurz für zusätzliche Spannung, führt aber zu keiner Änderung der Schiedsrichterentscheidung. Lazio bleibt seinerseits durch Konter gefährlich und prüft Juventus-Torhüter Mattia Perin durch Basic (63.) und Boulaye Dia (65.).

Schluss-Offensive bleibt unbelohnt

In der Schlussphase wirft Juventus alles nach vorne und erzeugt enormen Druck, doch die Defensive der Römer hält stand und entschärft selbst einen Kopfball von Kephren Thuram in der Nachspielzeit.

So feiert Lazio Rom am Ende einen hart erkämpften, aber wichtigen Heimsieg. Während die Sarri-Elf damit einen wichtigen Schritt ins Tabellenmittelfeld macht, setzt sich für Juventus die sieglose Serie fort und die Enttäuschung über eine dominante, aber ertraglose Vorstellung überwiegt.