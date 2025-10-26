Real Madrid entscheidet den Clasico für sich

Real Madrid gewinnt am zehnten Spieltag der spanischen LaLiga den Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:1.

In einer intensiven ersten Halbzeit fallen alle Tore der Partie: Kylian Mbappe (22.) und der spätere Matchwinner Jude Bellingham (43.) treffen für die Hausherren, während Fermín Lopez (38.) zwischenzeitlich für die Gäste ausgleicht.

Durch diesen Erfolg bauen die Madrilenen als Tabellenführer ihren Vorsprung auf den zweitplatzierten Rivalen auf fünf Punkte aus.

Hohe Intensität zu Beginn

Die Partie im Santiago Bernabeu liefert von Beginn an hohe Intensität. Kylian Mbappe bringt die Elf von Xabi Alonso nach Vorarbeit von Jude Bellingham in Führung (22.). Barcelona zeigt sich davon unbeeindruckt und kommt durch Fermín Lopez, bedient von Marcus Rashford, zum Ausgleich (38.).

Das letzte Wort vor der Pause haben aber die Gastgeber, als Jude Bellingham nach Zuspiel von Eder Militao den 2:1-Endstand wiederherstellt (43.). Die Madrilenen erzeugen über weite Strecken viel Druck, was auch zwölf Eckbälle in der ersten Hälfte belegen.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Begegnung umkämpft. Die große Chance auf die Vorentscheidung lässt Kylian Mbappe liegen, als er in der 52. Minute einen nach VAR-Eingriff zugesprochenen Elfmeter verschießt.

Obwohl beide Teams zu zahlreichen Torschüssen kommen – Real Madrid verzeichnet 21, Barcelona 13 – fallen keine weiteren Treffer. In der Schlussphase wirft die Truppe von Marcus Sorg alles nach vorne, doch die Bemühungen der Katalanen bleiben unbelohnt. Alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn enden für die Gäste in der tiefen Nachspielzeit mit der Gelb-Roten Karte für Pedri.

Am Ende feiert Real Madrid einen hart erkämpften Heimsieg, der die Titelambitionen unterstreicht und den Abstand zum Erzrivalen vergrößert. Der österreichische Legionär David Alaba steht bei diesem Spiel nicht im Kader von Real Madrid.