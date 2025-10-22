Galatasaray SK Galatasaray SK GAL
Bodö/Glimt Bodö/Glimt BOG
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Victor Osimhen
  • Victor Osimhen
  • Yunus Akgün
  • Andreas Helmersen
NEWS

Galatasaray siegt gegen Bodö/Glimt, erste Niederlage für Qarabag

Die Türken fahren einen ungefährdeten Heimsieg ein. Während Athletic Bilbao erstmals gewinnt, holt das Team aus Aserbaidschan zum ersten Mal keine Punkte.

Am dritten Spieltag der UEFA Champions League feiert Galatasaray Istanbul einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen Bodø/Glimt.

Die Türken dominieren die Partie und sichern sich den Erfolg durch einen Doppelpack von Victor Osimhen (3., 33.) sowie einen Treffer von Yunus Akgün (60.), während Andreas Helmersen (75.) nur noch der Ehrentreffer für die Gäste gelingt.

Durch diesen Sieg klettert Galatasaray auf den elften Tabellenplatz und stellt die Weichen in Richtung K.o.-Playoffs, wohingegen Bodø/Glimt auf Rang 26 zurückfällt.

Osimhen mit Doppelpack

Okan Buruks Elf legt im heimischen Rams Park einen Blitzstart hin: Bereits in der dritten Minute bringt Victor Osimhen die Hausherren nach Zuspiel von Mario Lemina mit 1:0 in Führung. Galatasaray bleibt auch in der Folge das spielbestimmende Team, kommt auf insgesamt 22 Torschüsse.

Noch vor der Pause ist es erneut Osimhen, der die norwegische Abwehr überwindet und auf 2:0 erhöht (33.). Die Gäste finden kaum ein Mittel gegen die druckvoll agierenden Türken; ihre beste Gelegenheit durch einen Schuss von Sondre Fet (43.) landet am Pfosten. Somit geht es mit einer verdienten Führung für die Istanbuler in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Die Gastgeber kontrollieren die Partie und sorgen nach einer Stunde für die Vorentscheidung, als Yunus Akgün nach Vorarbeit von Roland Sallai auf 3:0 stellt (60.).

Demir nur auf der Bank

Kjetil Knutsens Truppe gibt sich jedoch nicht auf und kommt durch den eingewechselten Andreas Helmersen per Kopf zum Ehrentreffer (75.). Dass die Niederlage für die Norweger nicht höher ausfällt, haben sie ihrem Torhüter Nikita Haikin zu verdanken, der mit zahlreichen Paraden eine deutlichere Niederlage verhindert.

ÖFB-Legionär Yusuf Demir verfolgt das Spiel von der Ersatzbank aus und kommt nicht zum Einsatz.

Der 3:1-Heimsieg ist für Galatasaray ein bedeutender Schritt in Richtung der K.o.-Phase. Mit nun sechs Punkten aus drei Spielen erarbeitet sich die Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition für die verbleibenden Duelle in der neuen Ligaphase. Für Bodø/Glimt wird die Situation mit nur zwei Zählern auf dem Konto hingegen zusehends schwieriger.

Erste Pleite für Qarabag

Athletic Bilbao und Qarabag Agdam trennen sich mit 3:1.

Die Gäste aus Aserbaidschan gehen dabei bereits in der ersten Spielminute in Führung, Leandro Andrade kommt im Strafraum zum Abschluss und verwertet trocken. In weiterer Folge drückt Bilbao auf den Ausgleich, Gorka Guruzeta scheitert an Torhüter Kochalski (19.), gleich mehrfach verpassen die Gastgeber den besser postierten Mitspieler anzuspielen oder mit ihren Abschlüssen das Tor. Erst kurz vor der Pause gelingt das 1:1, Guruzeta versenkt einen Wechselball.

Auch in der zweiten Hälfte spielt eigentlich nur mehr Athletic, Paredes kann eine Top-Chance gegen Kochalski in Minute 53 nicht unterbringen, Robert Navarro schlenzt den Ball in der 70. Spielminute aber wunderschön zur Führung ins Kreuzeck. Mit dem 3:1 von Guruzeta (88.) ist der Deckel drauf.

Während Qarabag Agdam nach zwei Siegen nun erstmals Federn lassen muss, ist es für Bilbao der erste Sieg nach zwei Niederlagen.

