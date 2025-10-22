Galatasaray siegt gegen Bodö/Glimt, erste Niederlage für Qarabag

Am dritten Spieltag der UEFA Champions League feiert Galatasaray Istanbul einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen Bodø/Glimt.

Die Türken dominieren die Partie und sichern sich den Erfolg durch einen Doppelpack von Victor Osimhen (3., 33.) sowie einen Treffer von Yunus Akgün (60.), während Andreas Helmersen (75.) nur noch der Ehrentreffer für die Gäste gelingt.

Durch diesen Sieg klettert Galatasaray auf den elften Tabellenplatz und stellt die Weichen in Richtung K.o.-Playoffs, wohingegen Bodø/Glimt auf Rang 26 zurückfällt.

Osimhen mit Doppelpack

Okan Buruks Elf legt im heimischen Rams Park einen Blitzstart hin: Bereits in der dritten Minute bringt Victor Osimhen die Hausherren nach Zuspiel von Mario Lemina mit 1:0 in Führung. Galatasaray bleibt auch in der Folge das spielbestimmende Team, kommt auf insgesamt 22 Torschüsse.

Noch vor der Pause ist es erneut Osimhen, der die norwegische Abwehr überwindet und auf 2:0 erhöht (33.). Die Gäste finden kaum ein Mittel gegen die druckvoll agierenden Türken; ihre beste Gelegenheit durch einen Schuss von Sondre Fet (43.) landet am Pfosten. Somit geht es mit einer verdienten Führung für die Istanbuler in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Die Gastgeber kontrollieren die Partie und sorgen nach einer Stunde für die Vorentscheidung, als Yunus Akgün nach Vorarbeit von Roland Sallai auf 3:0 stellt (60.).

Demir nur auf der Bank

Kjetil Knutsens Truppe gibt sich jedoch nicht auf und kommt durch den eingewechselten Andreas Helmersen per Kopf zum Ehrentreffer (75.). Dass die Niederlage für die Norweger nicht höher ausfällt, haben sie ihrem Torhüter Nikita Haikin zu verdanken, der mit zahlreichen Paraden eine deutlichere Niederlage verhindert.

ÖFB-Legionär Yusuf Demir verfolgt das Spiel von der Ersatzbank aus und kommt nicht zum Einsatz.

Der 3:1-Heimsieg ist für Galatasaray ein bedeutender Schritt in Richtung der K.o.-Phase. Mit nun sechs Punkten aus drei Spielen erarbeitet sich die Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition für die verbleibenden Duelle in der neuen Ligaphase. Für Bodø/Glimt wird die Situation mit nur zwei Zählern auf dem Konto hingegen zusehends schwieriger.