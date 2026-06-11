Salzburg statt USA! Somalischer Schiri darf Finale leiten

Die USA sorgten mit der Veweigerung der Einreise des somalischen WM-Schiedsrichters Omar Artan für Schlagzeilen. Viele solidarisierten sich mit dem 34-Jährigen.

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Die UEFA schreitet jetzt ein und nominiert Afrikas Schiedsrichter des Jahres für das Finale im UEFA Super Cup. Am 12. August darf er in Wals-Siezenheim das Spiel zwischen PSG und Aston Villa leiten.

UEFA ermöglicht Nominierung

"Omar Artan ist ein exzellenter junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf höchstem Niveau des Afrikanischen Fußballverbands bewährt hat. Fußball verbindet Menschen, und die UEFA möchte Omar und seinen herausragenden Schiedsrichterleistungen, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, ihren Respekt zollen", so UEFA Präsident Aleksandar Ceferin.

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CAF-Präsident Patrice Motsepe meint: "Omar Artan hat Somalia und die gesamte afrikanische Bevölkerung mit großem Stolz erfüllt. Die Auszeichnung zum CAF-Schiedsrichter des Jahres 2025 und seine Nominierung zum Schiedsrichter der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind eine Anerkennung seiner Weltklasse-Leistungen und des internationalen Ansehens, das er genießt. Ich bin meinem Freund Aleksander Čeferin sehr dankbar, dass er Omar Artan die Leitung des UEFA-Supercup-Spiels 2026 ermöglicht hat."