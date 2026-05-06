Darum muss Christian Ilzer den Bayern die Daumen drücken

Am Mittwoch ist Atletico Madrid gegen den FC Arsenal nach einer 0:1-Pleite im Rückspiel aus der UEFA Champions League ausgeschieden.

Das Aus der Madrilenen dürfte vor allem bei der TSG Hoffenheim die Hoffnungen wecken.

Die Mannschaft von Christian Ilzer ist aktuell punktgleich mit Leverkusen (4.) und Stuttgart (5.) Sechster. Alle drei Teams halten bei 58 Punkten.

Die TSG schielt dabei vor allem auf die Plätze, die für die UEFA Champions League berechtigen, aktuell sind dies vier.

Atletico-Aus weckt Hoffnungen

Der FC Bayern München und der SC Freiburg könnten allerdings die Jagd nach der Königsklasse für Ilzer und Co. erleichtern. Nach dem Aus von Atletico darf Deutschland auf einen fünften Startplatz hoffen.

Die Ausgangslage ist klar: Um die Klubs der iberischen Halbinsel doch noch zu überholen, müssten die Münchner und Freiburger sich in den Rückspielen durchsetzen und jeweils ins Finale einziehen.

Bayern geht mit einem 4:5-Rückstand gegen PSG ins Rückspiel, Freiburg muss einen 1:2-Rückstand gegen Braga drehen.

Sechs deutsche CL-Starter denkbar

Spanien vertritt nur mehr Rayo Vallecano im Halbfinale der UEFA Conference League, bei deutschen Erfolgen kann aber selbst der Madrider Vorstadtklub nichts mehr ausrichten. Die Spanier führen nach dem Hinspiel gegen Straßburg mit 1:0.

Theoretisch sind auch sechs CL-Starter aus Deutschland möglich. Freiburg könnte mit einem Titel in der UEFA Europa League das Ticket lösen.

England kann hingegen bereits fix mit dem fünften Platz rechnen.

Stand im Kampf um den fünften CL-Platz: