These: Laimer muss gegen PSG beweisen, dass er unverzichtbar ist

Vincent Öfner:

Bayern und PSG lieferten im Hinspiel vermutlich eines der besten Champions-League-Spiele aller Zeiten.

Denn gerade offensiv sind Bayern und PSG aktuell die beiden besten Teams der Welt. Doch dass das Hinspiel zu so einem offenen Schlagabtausch geworden ist, liegt auch daran, dass beide Mannschaften ihre Defensivarbeit etwas vernachlässigt haben.

Atletico und Arsenal zählen hingegen beide zu den defensivstärksten Teams, die es aktuell gibt. Beide konnten in dieser Saison schon beweisen, dass sie starke Offensiven in Schach halten können.

Arsenal besiegte die Bayern bereits in der Ligaphase mit 3:1, wobei die Münchner vermutlich zum einzigen Mal in dieser Saison nicht das bessere Team waren.

Atletico zeigte hingegen im CL-Viertelfinale gegen den FC Barcelona, dass Diego Simeone immer noch in der Lage ist, sein Team perfekt auf pure Offensivpower einzustellen. Außerdem ist in einem Finalspiel immer alles möglich.

Dennoch: Egal wie das Finale lautet, Bayern oder PSG gehen aufgrund ihrer aktuellen Form definitiv als Favorit ins Endspiel.

Johannes Hofer:

Für viele ist Bayern gegen PSG das vorgezogene Finale der diesjährigen Königsklasse. An Spektakel und Zaubertoren kaum zu überbieten, offenes Visier und defensive Faux-Pas werden mit Offensivpower vergessen gemacht.

Aber wie Vincent richtig anmerkt: Die Bayern haben in der Ligaphase gegen Arsenal ihren Meister gefunden. Eine Wiederholung halte ich dennoch für unwahrscheinlich. Die Gunners sind dieser Tage zwar defensiv stabil, aber offensiv im Vergleich zum Herbst ein scheues Reh.

Egal welches dieser beiden Teams ins Finale einzieht, es werden augenblicklich Erinnerungen an das Finale der Vorsaison wach. Damals überrollte PSG Inter förmlich. Die Italiener wussten gar nicht, wie ihnen geschah.

Eine derartige Demontage erwarte ich in dieser Saison nicht. Deshalb halte ich mich auch mit der Verteilung etwaiger Favoritenrollen zurück.