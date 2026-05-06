Warum sind die Bayern auf einmal sympathisch?

Was ist nur mit dem FC Bayern passiert?

In der Bundesliga fährt der Rekordmeister komplett drüber. Auch die Champions League bestreitet das Team von Vincent Kompany bis jetzt mit absoluter Bravour.

Und da erwische ich mich auf einmal dabei, wie ich es den Münchnern gönne. Wie konnte es nur so weit kommen?

Abneigung vom ersten Moment

Meine Geschichte mit den Bayern startete 2009/10: Eines der ersten Fußballspiele, an das ich mich erinnere, war nämlich das Champions-League-Finale zwischen Inter und dem FCB. "Danke, Diego Milito", dachte ich mir als Neunjähriger vorm TV.

Meine Ahnung vom internationalen Fußball hielt sich damals in Grenzen. Eines war aber klar: Die Deutschen feuert man als Österreicher nicht an.

Vorm "Finale dahoam" hab' ich sozusagen in Chelsea-Bettwäsche geschlafen. Und über die Jahre, in denen man sich immer mehr mit Fußball beschäftigte, wuchs die Abneigung.

Denn wer mag schon einen arrogant wirkenden Klub, der zum Establishment gehört und (zumindest in der Liga) fast immer gewinnt?

Hoeneß und Co.

Dazu kommen Spieler wie Franck Ribery, Arjen Robben oder auch Jerome Boateng - wenn auch aus ganz anderen Gründen. Sie alle konnte man recht gut "hassen". Genauso wie die Tatsache, dass Bayern Mal für Mal die besten Spieler der nationalen Konkurrenz wegkaufte.

Und dann gab es noch die Akteure außerhalb des Platzes. Angeführt von Uli Hoeneß, einem verurteilten Steuerhinterzieher, der durch Wutreden und strittige Aussagen immer wieder auffällt.

Die Trainer machten es teilweise auch nicht besser, denkt man an Pep Guardiola, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel.

Gerade "unerfolgreich" genug

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