Simeone will nach Champions-League-Aus "keine Ausreden suchen"

Der vom Traum vom Champions-League-Titel ist für Atletico Madrid abermals geplatzt.

Die "Rojiblancos" mussten sich im Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal mit 0:1 geschlagen geben (Zum Spielbericht) und scheiden damit mit einem Gesamtscore von 1:2 in der Runde der letzten vier aus.

Dabei zeigte die Truppe von Diego Simeone einen relativ schwachen Auftritt, vor allem offensiv waren die Stars rund um Antoine Griezmann und Julian Alvarez wenig gefährlich. Gerade mal zwei Torschüsse konnten die Madrilenen in den 90 Minuten vorweisen.

"Alles gegeben"

Dennoch zeigte sich Simeone nach dem Spiel nicht sehr enttäuscht: "Arsenal hat es verdient, ins Finale einzuziehen. Sie haben ihre Chancen genutzt und deshalb haben sie es verdient. Mein Team hat absolut alles gegeben."

Die vermeintlich beste Chance für Atletico hatte Trainer-Sohn Giuliano Simeone in der 51. Minute. Der Argentinier umkurvte Arsenal-Keeper David Raya, doch bevor er abschließen konnte, wird er entscheidend von Gabriel gestört.

Danach übernahmen die Spanier zwar immer mehr das Spielgeschehen, allerdings bietete die perfekt geordnete Arsenal-Defensive kaum Räume zur Gestaltung.

Griezmann ein letztes Mal im Mittelpunkt

Dennoch gab es einmal große Aufregung im Arsenal-Strafraum. Calafiori brachte Mitte der zweiten Halbzeit Griezmann im Strafraum zu Fall. Daraufhin pfiff der Schiedsrichter zwar ab, doch nicht aufgrund des möglichen Elfmeters. Er entschied bei einem Zweikampf im Vorfeld zwischen Gabriel und Pubill auf ein Offensivfoul des Atletico-Spielers.

Simeone hatte zu der Situation eine klare Meinung. "Wir wissen alle, dass es ein Foul war (an Griezmann). Aber ich will nicht weiter drüber reden, weil ich will keine Ausreden suchen", so der Argentinier auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Für Antoine Griezmann war es generell ein bitterer Abend. Denn der Franzose, der im Sommer in die MLS zu Orlando City wechseln wird, konnte dem Spiel in seinem letzten Champions-League-Auftritt nicht seinen Stempel aufdrücken. Zumeist war er in der Defensive gefragt und wurde bereits in der 67. Minute ausgewechselt.

Für Atletico geht damit die Reise in der "Königsklasse" zu Ende. Arsenal kämpft hingegen am 30. Mai in Budapest um ihren ersten Champions-League-Titel. Der Finalgegner wird am Mittwoch (21:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain ermittelt.

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