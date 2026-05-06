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Champions-League-Halbfinale heute: Bayern München - PSG

Nach dem Spektakel im Hinspiel wartet nun das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League in München. LIVE-Infos:

Champions-League-Halbfinale heute: Bayern München - PSG Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem wohl besten Fußballspiel der vergangenen Monate wartet nun das Halbfinal-Rückspiel in München. Der FC Bayern empfängt am Mittwoch Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Pariser nehmen nach dem 5:4 im Parc des Princes einen knappen Vorsprung mit nach München und sind damit minimaler Favorit auf den Finaleinzug.

In der Liga remisierte die Truppe von Trainer Luis Enrique vergangenes Wochenende mit einer B-Elf 2:2 beim FC Lorient.

Ähnlich die Münchner, die mit einer B-Garnitur beim 1. FC Heidenheim nicht über ein 3:3 hinauskamen. Für die Liga egal: Bayern ist schon längst sicher Meister.

Der Fokus liegt bei beiden klar auf der Königsklasse.

LIVE-Ticker:

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