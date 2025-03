"Noch nie erlebt!" - Atletico Madrid tobt nach CL-Aus

So grausam kann der Fußball sein.

Für Atletico Madrid nahm die Reise in der UEFA Champions League am Mittwochabend ein jähes Ende.

Nach einem 1:0-Arbeitssieg über 120 Minuten unterlagen die "Colchoneros" ausgerechnet dem Stadtrivalen im Elfmeterschießen (alle Infos >>>).

Zur tragischen Figur avancierte Stürmerstar Julian Alvarez - der Argentinier rutschte als zweiter Schütze Atleticos bei seinem Versuch aus. Der Ball landete zwar im Tor, nach Protesten der Madrilenen und VAR-Intervention wurde der Treffer jedoch für ungültig erklärt.

Neben riesiger Enttäuschung herrschte vor allem bei Kulttrainer Diego Simeone im Anschluss Unverständnis und Wut vor.

Simeone tobt, Real-Kicker sticheln

Im Rahmen der Pressekonferenz nach der Partie ließ der 54-Jährige seinem Unmut über die Szene freien Lauf.

"So etwas habe ich noch nie erlebt – dass der VAR in ein Elfmeterschießen eingreift". Simeone wandte sich in seiner Wut an die versammelte Presse und fragte süffisant: "An alle Anwesenden: Hebt die Hand, wenn ihr gesehen habt, dass Julián den Ball beim Elfmeter zweimal berührt hat. Na los! Und? Niemand hebt die Hand? Also nächste Frage."

Auch Innenverteidiger Clement Lenglet gab sich, angesprochen auf die strittige Elferszene, zynisch: "Ich kannte diese Regel nicht", und ergänzte: "umso bitterer ist unser Ausscheiden."

Bei den "Königlichen" stießen besagte Reaktionen auf wenig Verständnis. Real-Torhüter Thibaut Courtois wollte sich auf eine Regeldiskussion gar nicht erst einlassen. "Wir alle wissen, dass die UEFA das klar sieht. Ich habe diese Opferrolle so satt, immer über solche Dinge zu jammern".

Der verletzte Mittelfeldspieler Dani Ceballos stichelte indes via "X" gegen Trainer Simeone. Der Spanier postete in Reaktion auf die sarkastische Frage des Atletico-Coachs eine erhobene Hand - und machte seine Position in der Causa damit klar.

Das Power Ranking vor den CL-Rückspielen