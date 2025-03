presented by

Real Madrid steht im Viertelfinale der UEFA Champions League!

Die Königlichen setzen sich in einem höchst spannenden derbi madrileno gegen Atletico Madrid im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Nach 90 bzw. 120 Minuten stand es 1:0 für Atletico, die damit das 1:2 aus dem Hinspiel egalisierten.

Die Partie startet furios und direkt ist das Hinspielergebnis egalisiert: Atletico presst früh aggressiv und zwingt so Asencio zu einem Fehler. Über Alvarez und De Paul wird der Ball scharf zur Mitte gespielt. Dort lauert der mitgelaufene Gallagher und grätscht die Kugel nach gerade einmal 28 Sekunden aus kurzer Distanz über die Linie (1.).

Nach der Führung steht Atletico in weiterer Folge tief. Real hat dadurch Mühe, Lücken zu finden und versucht viel über Vinicius und die linke Seite.

Alvarez scheitert mehrmals an Courtois

Gefährlicher bleiben aber die Gastgeber. Alvarez scheitert mit wuchtigen Abschlüssen zweimal am stark parierenden Courtois im Tor der Königlichen (25./39.). Von Real kommt hingegen im ersten Durchgang offensiv quasi nichts, auch weil der Defensivblock der "Rojiblancos" sehr kompakt steht.

Auch im zweiten Spielabschnitt startet die Simeone-Elf besser. Erneut scheitert aber Alvarez mit seinem Distanzversuch am Real-Keeper (47.).

Nach dieser kurzen Drangphase gestaltet sich die Partie wieder so wie in der ersten Hälfte. Real hat den Ball, Atletico steht tief. Doch die Ancelotti-Elf findet weiter kein Mittel, diesen tiefen Block zu durchbrechen.

Vinicius vergibt den Matchball - Rüdiger entscheidet die Partie

Wenn es spielerisch nicht geht, dann muss halt eine Einzelaktion des Superstars her. Mbappe bekommt den Ball von Bellingham serviert, zündet den Turbo, schlägt einen Haken und wird dabei von Lenglet im Strafraum zu Fall gebracht. Den allfälligen Strafstoß knallt Vinicius jedoch meilenweit am Tor vorbei. Ein ganz schwacher Elfmeter vom Brasilianer (70.).

Weil auch in weiterer Folge keiner Mannschaft mehr ein Treffer gelingen will, geht es in die Verlängerung.

In dieser versuchen beide Teams nochmal für Akzente zu sorgen, die klaren Torchancen bleiben aber aus. Sörloth verpasst eine Hereingabe von Correa knapp (92.), Valverde verzieht auf der anderen Seite aus spitzem Winkel (99.).

So geht es nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Weil bei Atletico Alvarez und Llorente verschießen und bei Real nur Vazquez stehen die Königlichen dank des entscheidenden Treffers von Rüdiger im Viertelfinale und treffen nun auf den FC Arsenal.

Bitter ist vorallem die Tatsache, dass Alvarez seinen Elfmeter eigentlich im Tor unterbringt, er beim Schuss aber wegrutscht und den Ball dadurch doppelt berührt. Der VAR nimmt den Treffer daraufhin zurück.

