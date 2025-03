presented by

Der Titelverteidiger hat das frühe Aus in der Königsklasse abgewendet!

Real Madrid setzte sich in einem spannenden derbi madrileno gegen Stadtrivale Atletico Madrid erst im Elfmeterschießen durch. Dort stand jedoch mit Julian Alvarez ausgerechnet einer der Schlüsselspieler von Atletico im Mittelpunkt. Zum Spielbericht >>>

Der argentinische Offensivspieler rutschte bei seinem Elfmeter unglücklich weg, knallte den Ball aber trotzdem unhaltbar unter die Querlatte. Doch nach kurzem VAR-Check wurde die Gültigkeit des Treffers aberkannt, weil Alvarez den Ball vor dem Schuss mit seinem anderen Fuß noch minimal berührte. Eine Doppelberührung, die so nicht erlaubt ist.

"Natürlich sehr bitter für sie"

"Am Ende ist es eine Lotterie, ich hatte das Gefühl, dass er den Ball doppelt berührt hat und ich habe es dann dem Schiedsrichter gesagt. Es war nicht einfach zu sehen, und es ist natürlich sehr bitter für sie", sagte Real-Keeper Thibaut Courtois kurz nach Schlusspfiff dem spanischen Fernsehen.

Neben "Pechvogel" Alvarez scheiterten auch Teamkollege Marcos Llorente und Real-Verteidiger Lucas Vazquez am Aluminium bzw. Jan Oblak. Den entscheidenden Elfmeter versenkte dann Abwehrchef Antonio Rüdiger. Oblak war zwar noch dran, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern.

"Ich bin sehr glücklich, das muss uns Auftrieb geben, wir haben noch eine lange Saison vor uns und das muss gut für unsere Moral sein", so Mittelfeldmotor Federico Valverde.

Vinicius scheiterte kläglich

ÖFB-Legionär David Alaba sah 120 Minuten lang von der Bank ein Real, das die absolute Kontrolle über die Partie hatte, jedoch quasi nie für Gefahr sorgen konnte. Atletico verteidigte nach dem Führungstreffer nach 28 Sekunden mit Mann und Maus alles weg.

In der 70. Minute hatte dann auch noch Vinicius Junior die Chance die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der Brasilianer schoss seinen Elfmeter in Ramos 2012er Manier in den Madrider-Nachthimmel.

Am Weiterkommen änderte das jedoch wenig und so geht für die Königlichen gegen den Stadtrivalen auch eine beeindruckende Serie weiter. Real entschied damit auch den sechsten K.o.-Vergleich mit Atletico im spanischen Pokal bzw. Champions League für sich. Bereits im Finale 2016 hatten die Madrilenen im Elfmeterschießen gegen den Stadtrivalen die Oberhand behalten.

Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben

Der Sieg gegen eine formstarke Simeone-Elf ist aber erneut ein Statement für das Ziel Titelverteidigung. Davon ist Lucas Vazquez überzeugt: "Das zeigt den Hunger dieser Mannschaft, es war ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur wegen des Viertelfinales. Die Mannschaft wird kritisiert, manchmal unterschätzt, und ich denke, dass wir am Ende in der Liga gut dastehen, im Viertelfinale der Champions League und im Halbfinale der Copa del Rey sind."

Im Viertelfinale wartet nun auf den Rekordsieger und Titelverteidiger der FC Arsenal. Alle Begegnungen des Viertelfinals der UEFA Champions League >>>

Für Atletico endet damit die Reise in der Königsklasse. Der Fokus sollte aber schnell wieder auf die Liga gelegt werden. Dort treffen die "Rojiblancos" am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum absoluten Topspiel auf den FC Barcelona.

"Wir haben ein tolles Spiel gemacht, aber uns fehlte ein bisschen Glück, das tut sehr weh. Das Publikum hat uns unglaublich unterstützt. Ich bin enttäuscht über die Niederlage. Wir konnten nicht mehr zurückkommen", fasste Atletico-Kapitän Jan Oblak das Spiel zusammen.

