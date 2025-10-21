"Müssen gewinnen" - Bayern vor besonderem Spiel für Kompany

Real Madrid und Bayern München wollen am Mittwoch in der dritten Runde der Champions League ihre weißen Westen behalten.

Die Spanier empfangen Juventus Turin, der Einsatz von David Alaba ist nach einer Wadenblessur fraglich. Die fulminant in die Fußball-Saison gestarteten Bayern haben mit Club Brügge im eigenen Stadion die vermeintlich leichtere Aufgabe. Der krisengeschüttelte FC Liverpool tritt in Frankfurt an, die Eintracht vermochte zuletzt ebenfalls nicht zu glänzen.

Makellos wie in der Bundesliga stehen hingegen die Bayern da. Die Münchner mit dem seit Wochen in Hochform spielenden Konrad Laimer dürfen gegen Brügge auf die nächsten Treffer ihrer auf Hochtouren arbeitenden Torfabrik Harry Kane hoffen. Der Engländer hat in der Bundesliga in sieben Spielen zwölf Mal genetzt, in der Champions League bereits viermal.

Kompany erhielt vor Duell mit Landsleuten neuen Vertrag

Ein spezielles Spiel wird es für München-Trainer Vincent Kompany, der seinen Vertrag am Dienstag um zwei Jahre bis Sommer 2029 verlängerte. Mit Brügge trifft er erstmals als Bayern-Coach auf einen Klub aus seiner Heimat.

Und nicht auf irgendeinen, denn Kompany war einst Spieler und Trainer beim RSC Anderlecht, dem großen Rivalen von Brügge. Auch deshalb wollen sich seine Mannen besonders ins Zeug legen.

"Für den Trainer ist das ein sehr wichtiges Spiel. Dementsprechend müssen wir gewinnen", sagte Joshua Kimmich. Goalie Manuel Neuer ergänzte vor dem Duell mit dem Außenseiter die Devise: "Wir müssen in unserem Flow bleiben und jedes Spiel ernst nehmen."

Juve vor schwerem Spiel in Madrid

Während die Bayern am Wochenende im Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund daheim 2:1 bezwangen, mühte sich Tabellenführer Real auf nationaler Ebene dank eines späten Tores von Kylian Mbappé zu einem 1:0 bei Getafe. Alaba musste zur Pause wegen muskulärer Probleme in der Wade ausgewechselt werden.

Juventus ist in der Serie A derzeit lediglich Siebenter, hat in sieben Spielen bei drei Remis aber erst einmal verloren. In der Königsklasse halten die Turiner vor dem schweren Gang ins Bernabéu bei zwei Unentschieden.

Liverpool in Frankfurt gefordert

Den Weg aus der Krise mit zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie muss Liverpool in Frankfurt finden. Ein besonderer Abend könnte es bei einem Einsatz für den im Sommer für 95 Millionen von den Hessen zu den Engländern gewechselten Hugo Ekitiké werden.

Aber auch der bei Liverpool bisher überhaupt nicht zur Geltung gekommene 125-Millionen-Neuzugang Florian Wirtz wird bei seiner Rückkehr nach Deutschland besonders im Fokus stehen.

Beide Teams sind mit einem Auftaktsieg und einer Niederlage in die CL gestartet.

