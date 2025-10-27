Erlebe Liverpool vs. Brighton live – mit interwetten

Mit interwetten hast du jetzt die Chance, die Reds live an der Anfield Road zu erleben! Als offizieller Partner des FC Liverpool bringt dich interwetten zum Premier-League-Match Liverpool vs. Brighton am 13. Dezember 2025.

Neben den Tickets für das Topspiel, Flug und Hotel für dich und deine Begleitung wartet ein erstklassiges Rahmenprogramm auf euch: Ihr besucht das AXA-Trainingscenter, bekommt eine Tour mit LFC-Legende Ian Rush und erlebt eine Stadionführung durch die berühmte Anfield Road.

So funktioniert die Teilnahme

Mitmachen ist ganz einfach:

1️⃣ Einloggen oder registrieren bei interwetten

2️⃣ Teilnahme bestätigen

3️⃣ Mindestens 25 € einzahlen – und schon bist du im Lostopf!

Das kannst du gewinnen

Reise für 2 Personen nach Liverpool

Flug und Hotelübernachtungen

Tickets für das Spiel Liverpool vs. Brighton (13.12.2025)

Besuch im AXA Trainingscenter inkl. Tour mit Ian Rush

Stadionführung in Anfield

interwetten – dein offizieller Partner des Liverpool FC

Als stolzer Partner des LFC bringt dich Interwetten näher an deinen Lieblingsklub als je zuvor. Erlebe den Mythos Anfield live und spüre die besondere Atmosphäre der Premier League hautnah.