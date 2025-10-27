Sponsored Content

Erlebe Liverpool vs. Brighton live – mit interwetten

interwetten, offizieller Partner des LFC, verlost eine exklusive Fanreise nach Liverpool – inklusive Tickets für das Match Liverpool vs. Brighton am 13.12.2025, Flug, Hotel und besonderen LFC-Erlebnissen.

Erlebe Liverpool vs. Brighton live – mit interwetten Foto: © interwetten
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit interwetten hast du jetzt die Chance, die Reds live an der Anfield Road zu erleben! Als offizieller Partner des FC Liverpool bringt dich interwetten zum Premier-League-Match Liverpool vs. Brighton am 13. Dezember 2025.

Neben den Tickets für das Topspiel, Flug und Hotel für dich und deine Begleitung wartet ein erstklassiges Rahmenprogramm auf euch: Ihr besucht das AXA-Trainingscenter, bekommt eine Tour mit LFC-Legende Ian Rush und erlebt eine Stadionführung durch die berühmte Anfield Road.

So funktioniert die Teilnahme

Mitmachen ist ganz einfach:

1️⃣ Einloggen oder registrieren bei interwetten

2️⃣ Teilnahme bestätigen

3️⃣ Mindestens 25 € einzahlen – und schon bist du im Lostopf!

 Das kannst du gewinnen

  • Reise für 2 Personen nach Liverpool

  • Flug und Hotelübernachtungen

  • Tickets für das Spiel Liverpool vs. Brighton (13.12.2025)

  • Besuch im AXA Trainingscenter inkl. Tour mit Ian Rush

  • Stadionführung in Anfield

interwetten – dein offizieller Partner des Liverpool FC

Als stolzer Partner des LFC bringt dich Interwetten näher an deinen Lieblingsklub als je zuvor. Erlebe den Mythos Anfield live und spüre die besondere Atmosphäre der Premier League hautnah.

👉 Jetzt mitmachen und mit etwas Glück die Reds live erleben!

Mehr zum Thema

Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage

Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage

Premier League
Für Glasners Crystal Palace gibt es bei Arsenal nix zu holen

Für Glasners Crystal Palace gibt es bei Arsenal nix zu holen

Premier League
Premier League LIVE: FC Arsenal - Crystal Palace

Premier League LIVE: FC Arsenal - Crystal Palace

Premier League
Nächste Liga-Pleite! Liverpool verliert auch gegen Brentford

Nächste Liga-Pleite! Liverpool verliert auch gegen Brentford

Premier League
7
Lazio ringt dominantes Juventus nieder

Lazio ringt dominantes Juventus nieder

Serie A
Stuttgart holt knappen Heimsieg über Mainz

Stuttgart holt knappen Heimsieg über Mainz

Deutsche Bundesliga
Real Madrid entscheidet den Clasico für sich

Real Madrid entscheidet den Clasico für sich

La Liga
3
Kommentare

Kommentare

sponsored content Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool