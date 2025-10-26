NEWS

Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage

Nach dem sehr guten Saisonstart stecken die "Reds" in der Krise. Die Niederlage bei Brentford war die Vierte in der Premier League am Stück.

Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Mit der Niederlage beim Brentford FC hat Arne Slot einen Tiefpunkt als Trainer von Liverpool erreicht. Enttäuschender sei noch keine Niederlage während seiner Amtszeit bei den Reds gewesen, konstatierte der 47-jährige Niederländer nach dem 2:3.

Erstmals seit 2021 hat Liverpool in der englischen Premier League vier Partien in Folge verloren. "Es ist schwer zu ertragen, aber es ist die Realität und wir müssen weitermachen", betonte Kapitän Virgil van Dijk.

Englische Presse sieht "Flaute"

"Es ist nicht nur so, dass die Uhren zurückgestellt werden an diesem Wochenende. Für Liverpool war das ein weiterer massiver Schritt in die falsche Richtung", schrieb das "Liverpool Echo."

Und der "Guardian" meinte, dass das 5:1 in der Champions League gegen Frankfurt wohl "nur eine Atempause" für Liverpool gewesen sei. Die Reds seien "von Brentford auch in puncto Spielstärke und Kampfgeist völlig übertrumpft" worden.

Der Titelverteidiger fiel in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück. Das Team befinde sich weiterhin "in einer Flaute", weil die Neuzugänge Florian Wirtz und Hugo Ekitike kaum in Erscheinung getreten seien, hieß es beim "Independent".

Die Leistung sei weit von dem entfernt, was sie gewohnt seien, betonte Trainer Slot: "Selbst wenn wir verloren haben, waren unsere Leistungen bisher besser als heute Abend."

