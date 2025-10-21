Bayern verlängert vorzeitig mit Trainer Kompany

Der FC Bayern München verlängert den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany.

Der 39-jährige Belgier, der im Sommer 2024 in München übernommen hat, verlängert sein ursprünglich bis 2027 laufendes Arbeitspapier vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2029.

Kompany gewann vergangenes Jahr mit den Bayern die Meisterschaft. In der aktuellen Saison hat der deutsche Rekordmeister einen perfekten Saisonstart hingelegt: In wettbewerbsübergreifend elf Spielen gab es elf Siege für die Münchner.

Der Trainer selbst freut sich über die Verlängerung: "Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!"

Sportvorstand Max Eberl sagt: "Er ist eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereint, und wir wollen mit ihm langfristig etwas entwickeln."