Wende geschafft: "Bodö/Glimt kannte das beste Sporting nicht"

Sporting CP steht nach einer historischen Aufholjagd im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Nach der 0:3-Niederlage vergangene Woche in Norwegen kämpfen sich die "Löwen" erst durch Tore von Goncalo Inacio (34.), Pedro Goncalves (61.) und Luis Suarez (78.) in die Verlängerung, wo Maxi Araujo (92.) und Rafael Nel (120.) den historischen Abend perfekt machen.

Zum Spielbericht>>>

"Ich habe nach dem Spiel in Bodö gesagt, dass wir noch in der K.-o.-Runde sind und dass wir versuchen werden, etwas Außergewöhnliches zu leisten. Genau das haben die Spieler getan", sagt Trainer Rui Borges in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der 44-Jährige legt nach: "Wir kannten das beste Bodö/Glimt, aber Bodö/Glimt kannte nicht das beste Sporting. Die Mannschaft wollte das demonstrieren."

Viert Teams haben zuvor Drei-Tore-Rückstand aufgeholt

Für den Sporting-Coach hat es bisher "nicht viele solche Aufholjagden" gegeben, "und wir gehören nun in diese Riege."

In der Tat haben es vor Sporting erst vier Mannschaften in der K.o.-Phase der Champions League einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen.

Deportivo La Coruna (Viertelfinale 2003 gegen Milan), Barcelona bei der legendären Remontada (Achtelfinale 2017 gegen PSG), die AS Roma (Viertelfinale 2018 gegen Barcelona) und Liverpool (Halbfinale 2019 gegen Barcelona) haben das Kunststück zuvor bereits geschafft.

Zum Abschluss hat Borges noch einen kleinen Seitenhieb parat: "Diejenigen, die zweifeln, werden weiterhin zweifeln. Je mehr sie zweifeln, desto mehr gewinne ich."