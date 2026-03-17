Vini-Doppelpack! Real schlägt City und steht im CL-Viertelfinale

Real Madrid zieht mit einem 2:1-Sieg über Manchester City ins Champions-League-Viertelfinale ein.

Vinicius Junior trifft per Elfmeter (22.), nachdem Bernardo Silva aufgrund eines Handspiels auf der Torlinie mit Rot vom Platz geflogen war (20.).

Erling Haaland kann zwar noch vor der Pause zum 1:1 ausgleichen (41.), doch die Aufholjagd der Engländer bleibt aus. Vielmehr schnürt Vinicius in der Nachspielzeit einen Doppelpack zum 2:1-Erfolg (90.+3). David Alaba bleibt bei Real auf der Bank.

Die Spanier ziehen mit einem Gesamtscore von 5:1 in die Runde der letzten acht ein und treffen nun entweder auf den FC Bayern München oder Atalanta Bergamo. Die Münchner setzten sich im Hinspiel in Italien mit 6:1 durch und sind der erwartbare Gegner der "Königlichen".