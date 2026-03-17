Furioses Sporting beendet CL-Märchen von Bodö/Glimt

Sporting Clube de Portugal steht im Viertelfinale der UEFA Champions League!

Die Portugiesen schaffen in der Verlängerung das Comeback gegen Bodö/Glimt. Araujo und Nel schießen die "Löwen" in der Verlängerung mit ihren Treffern zum 5:3-Gesamtscore ins Glück.

Bodö/Glimt gleich unter Druck

Sporting legt energisch los und kommt in der Anfangsphase zu gleich mehreren Hochkarätern. Trincao verfehlt das Tor mit Kopf und Fuß (3., 4.), Bodö-Torhüter Haikin pariert einen Suarez-Versuch (10.) und Goncalves verpasst in der Mitte (13.).

Auf der anderen Seite ist Högh nach einem schnellen Umschaltmoment plötzlich durch, doch sein Abschluss geht deutlich am Tor vorbei (16.).

Es folgt eine kurze Verschnaufpause, dann gehen die Portugiesen verdientermaßen in Führung. Inacio belohnt Sportings Bemühungen mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke (34.).

Doch noch vor dem Halbzeitpfiff haben die Norweger eine Ausgleichschance: Björtuft setzt den Ball nach einem Corner an die Querlatte. Die Kugel springt in die Luft und fällt nochmal aufs Aluminium. Der Nachschuss landet auf der Tribüne (43.).

Sporting gelingt das Comeback

Zu Beginn der zweiten Hälfte ist wieder viel Tempo in der Partie. Diesmal spielen auch die Gäste mit und nähern sich dem Sporting-Tor an. Zwingender ist jedoch die Borges-Elf, die den Hinspiel-Rückstand weiter verkürzt: Goncalves schiebt nach einem Stanglpass zum 2:0 ein (61.).

In der Folge setzt sich Sporting in Handball-Manier rund um den Bodö-Sechzehner fest. Die Portugiesen probieren es auch aus der zweiten Reihe. Debast zieht ab, Haikin pariert (71.).

Zu Beginn der Schlussphase wird es laut im Estadio Jose Alvalade. Fans und Spieler reklamieren Elfmeter. Die Wiederholung, die sich der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer nach Hinweis des VAR am Monitor ansieht, belegt das Handspiel von Bodös Björkan klar. Schärer zeigt auf den Punkt. Suarez schnappt sich die Kugel und gleicht im Gesamtscore zum 3:3 aus (79.).

Jetzt kocht das Stadion und Sporting drückt auf den vierten Treffer. Santos zieht aus der zweiten Reihe ab, trifft aber nur den Pfosten (83.). Der Lucky Punch der Gastgeber bleibt aus, das Spiel geht in die Verlängerung.

In dieser gibt es nach bereits zwei Minuten eine Vorentscheidung, Araujo trifft zum 4:0 ins kurze Eck (92.). In der Nachspielzeit knallt Joker Nel die Kugel zum 5:0 ins Kreuzeck und macht damit alles klar (120.+1).