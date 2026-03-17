Arsenal FC Arsenal FC ARS Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arsenal nach Heimsieg über Leverkusen im CL-Viertelfinale

Eberechi Eze und Declan Rice schießen die "Gunners" mit herrlichen Treffern eine Runde weiter.

Arsenal nach Heimsieg über Leverkusen im CL-Viertelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal gewinnt im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel mit 2:0 gegen Bayer 04 Leverkusen und zieht mit einem 3:1-Gesamtscore ins Viertelfinale ein.

Leverkusen-Torhüter und Ex-Salzburger Janis Blaswich kann sich mit mehreren Glanzparaden auszeichnen. Bei dem Gewaltschuss von Eberechi Eze zum 1:0 ist der Schlussmann jedoch machtlos (36.).

In der zweiten Hälfte erhöht Declan Rice mit einem nicht minder sehenswerten Treffer auf 2:0 (63.) und sorgt damit bereits für eine Vorentscheidung.

Im CL-Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta nun auf Sporting, das am Dienstag mit einem 5:0-Spektakel das Comeback gegen Bodö/Glimt schaffte.

Mehr zum Thema

These: Barca ist in der CL kein ernstzunehmender Titelkandidat

These: Barca ist in der CL kein ernstzunehmender Titelkandidat

Champions League
14
Vini-Doppelpack! Real schlägt City und steht im CL-Viertelfinale

Vini-Doppelpack! Real schlägt City und steht im CL-Viertelfinale

Champions League
Furioses Sporting beendet CL-Märchen von Bodö/Glimt

Furioses Sporting beendet CL-Märchen von Bodö/Glimt

Champions League
9
Champions League LIVE: Konferenz mit ManCity - Real Madrid

Champions League LIVE: Konferenz mit ManCity - Real Madrid

Champions League
Champions League LIVE: Sporting - Bodö/Glimt

Champions League LIVE: Sporting - Bodö/Glimt

Champions League
Jamal Musiala könnte länger ausfallen

Jamal Musiala könnte länger ausfallen

Champions League
Bodö/Glimt in Lissabon vor nächster Königsklassen-Sensation

Bodö/Glimt in Lissabon vor nächster Königsklassen-Sensation

Champions League

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Arsenal Bayer 04 Leverkusen Eberechi Eze Declan Rice