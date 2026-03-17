Arsenal nach Heimsieg über Leverkusen im CL-Viertelfinale

Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal gewinnt im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel mit 2:0 gegen Bayer 04 Leverkusen und zieht mit einem 3:1-Gesamtscore ins Viertelfinale ein.

Leverkusen-Torhüter und Ex-Salzburger Janis Blaswich kann sich mit mehreren Glanzparaden auszeichnen. Bei dem Gewaltschuss von Eberechi Eze zum 1:0 ist der Schlussmann jedoch machtlos (36.).

In der zweiten Hälfte erhöht Declan Rice mit einem nicht minder sehenswerten Treffer auf 2:0 (63.) und sorgt damit bereits für eine Vorentscheidung.

Im CL-Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta nun auf Sporting, das am Dienstag mit einem 5:0-Spektakel das Comeback gegen Bodö/Glimt schaffte.