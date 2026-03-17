Chelsea FC Chelsea FC CFC Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Bradley Barcola
  • Senny Mayulu
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PSG besiegt Chelsea auch im Rückspiel mit drei Toren Differenz

Titelverteidiger PSG stellt die Weichen in London früh auf Sieg und gewinnt auch das Rückspiel gegen den FC Chelsea.

PSG besiegt Chelsea auch im Rückspiel mit drei Toren Differenz Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paris Saint-Germain ist souverän ins Viertelfinale der UEFA Champions League aufgestiegen.

Der Titelverteidiger gewinnt nach dem Hinspiel in Paris (5:2) auch in London mit drei Toren Differenz. PSG nimmt dem FC Chelsea bereits in der Anfangsviertelstunde jegliche Hoffnungen auf ein Comeback in diesem K.o.-Duell und präsentiert sich äußerst effizient.

Khvicha Kvaratskhelia bringt die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, kurz darauf legt Bradley Barcola nach Vorlage von Achraf Hakimi nach (14.).

Obwohl Chelsea auf Augenhöhe mit dem französischen Meister agiert, liegt man zur Pause mit 0:2 zurück. Den Deckel endgültig drauf macht Senny Mayulu mit der ersten Pariser Chance in Halbzeit zwei (62.).

Im Viertelfinale bekommt es PSG mit dem Sieger des Duells Liverpool gegen Galatasaray zu tun.

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