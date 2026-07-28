TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27

Diese Teams sind fix qualifiziert:
England: FC Arsenal, Aston Villa, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United
Spanien: Atletico Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, FC Villarreal, Betis Sevilla
Deutschland: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
Italien: AS Rom, SSC Neapel, Inter Mailand, Como 1907
Frankreich: Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), OSC Lille, RC Lens
Portugal: FC Porto, Sporting Lissabon
Niederlande: Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven
Belgien: Club Brügge
Tschechien: Slavia Prag
Türkei: Galatasaray
Ukraine: Schachtar Donezk
Der Modus der Saison 2026/27:
Bereits zum dritten Mal, seit der Einführung im Jahr 2024, wird in der kommenden Saison der neue Champions-League-Modus gespielt. Alle 36 Teams befinden sich in der Ligaphase in einer einzigen großen Tabelle. Jede Mannschaft absolviert in dieser Ligaphase acht Spiele, vier zu Hause und vier auswärts.
Bei der Auslosung in Nyon werden dementsprechend keine Gruppen, sondern Paarungen ausgelost. Die Vereine werden in vier Lostöpfe aufgeteilt und treffen während der Ligaphase auf zwei Teams pro Topf.
Am Ende der Ligaphase steigen die besten acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-K.O.-Runde um die restlichen Achtelfinal-Tickets. Für die letzten zwölf Teams ist die Europacup-Saison beendet. Eine Umstufung in Europa- oder Conference-League findet nicht statt.
Finale in Madrid
Ursprünglich war das Endspiel am 5. Juni in Mailand angesetzt. Da das Guiseppe Meazza Stadion allerdings renoviert wird und die Stadt Mailand keine rechtzeitige Fertigstellung garantieren konnte, hat die UEFA beschlossen, das Finale nach Madrid zu verlegen.
Genauer gesagt wird das Endspiel im Estadio Metropolitano stattfinden. Die Heimstädte von Atletico Madrid wird seit der Eröffnung im Jahr 2017 zum zweiten Mal nach 2019 das Finale der UEFA Champions League austragen.
Wo wird die Champions League 2026/27 übertragen?
Bevor in einem Jahr die TV-Rechte neu verteilt werden und DAZN ab 2027/28 fast alle Spiele überträgt, ist diese Saison noch wie gewohnt zu verfolgen.
In Österreich überträgt Sky beinahe alle Spiele der Champions League 2026/27 live. Das von Canal+ gewählte Topspiel am Mittwoch wird nicht auf Sky übertragen und ist ausschließlich auf Canal+ zu sehen. Im Free-TV gibt es in dieser Saison kein Match zu sehen.