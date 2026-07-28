TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27

Aus der ADMIRAL Bundesliga kämpfen 2026/27 Meister LASK und Vizemeister Sturm Graz als österreichische Vertreter um die Teilnahme an der UEFA Champions League.

Wie sieht der Weg zur Königsklasse des Fußballs aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Gruppenphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Hier alle Termine im Überblick:

Die wichtigsten Termine der Champions League 2026/27:

Alle 36 Teilnehmer der kommenden Saison stehen spätestens Ende August fest. Sieben davon haben sich dann erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am darauffolgenden Tag, Donnerstag, dem 27. August, die Auslosung für die Gruppenphase statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA - in Nyon - vollzogen.

Qualifikation:

Zweite Runde: 21./22. und 28./29. Juli (Einstieg Sturm Graz)

Dritte Runde: 4./5. Juli und 11. August

Playoffs: 18./19. und 25./26. August (Einstieg LASK)

Gruppenphase:

Erster Spieltag: 8. bis 10. September

Letzter Spieltag: 27. Januar

K.O.-Phase: