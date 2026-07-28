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TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27

Mit Sturm Graz und dem LASK kämpfen zwei österreichische Mannschaften um die Qualifikation für die Champions League. Hier alle Infos und Termine zur Champions-League-Saison 2026/27.

TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27 Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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Aus der ADMIRAL Bundesliga kämpfen 2026/27 Meister LASK und Vizemeister Sturm Graz als österreichische Vertreter um die Teilnahme an der UEFA Champions League.

Wie sieht der Weg zur Königsklasse des Fußballs aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Gruppenphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Hier alle Termine im Überblick:

Die wichtigsten Termine der Champions League 2026/27:

Alle 36 Teilnehmer der kommenden Saison stehen spätestens Ende August fest. Sieben davon haben sich dann erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am darauffolgenden Tag, Donnerstag, dem 27. August, die Auslosung für die Gruppenphase statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA - in Nyon - vollzogen.

Qualifikation:

  • Zweite Runde: 21./22. und 28./29. Juli (Einstieg Sturm Graz)

  • Dritte Runde: 4./5. Juli und 11. August

  • Playoffs: 18./19. und 25./26. August (Einstieg LASK)

Gruppenphase:

  • Erster Spieltag: 8. bis 10. September

  • Letzter Spieltag: 27. Januar

K.O.-Phase:

  • Playoffs: 16./17. und 23./24. Februar

  • Achtelfinale: 9./10. und 16./17. März

  • Viertelfinale: 6./7. und 13./14. März

  • Halbfinale: 27./28 April und 4./5. Mai

  • Finale: 5. Juni

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Die Auslosung der UEFA Champions League in Nyon
Foto: ©IMAGO / Bestimage

Diese Teams sind fix qualifiziert:

England: FC Arsenal, Aston Villa, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United

Spanien: Atletico Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, FC Villarreal, Betis Sevilla

Deutschland: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Italien: AS Rom, SSC Neapel, Inter Mailand, Como 1907

Frankreich: Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), OSC Lille, RC Lens

Portugal: FC Porto, Sporting Lissabon

Niederlande: Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven

Belgien: Club Brügge

Tschechien: Slavia Prag

Türkei: Galatasaray

Ukraine: Schachtar Donezk

Der Modus der Saison 2026/27:

Bereits zum dritten Mal, seit der Einführung im Jahr 2024, wird in der kommenden Saison der neue Champions-League-Modus gespielt. Alle 36 Teams befinden sich in der Ligaphase in einer einzigen großen Tabelle. Jede Mannschaft absolviert in dieser Ligaphase acht Spiele, vier zu Hause und vier auswärts.

Bei der Auslosung in Nyon werden dementsprechend keine Gruppen, sondern Paarungen ausgelost. Die Vereine werden in vier Lostöpfe aufgeteilt und treffen während der Ligaphase auf zwei Teams pro Topf.

Am Ende der Ligaphase steigen die besten acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-K.O.-Runde um die restlichen Achtelfinal-Tickets. Für die letzten zwölf Teams ist die Europacup-Saison beendet. Eine Umstufung in Europa- oder Conference-League findet nicht statt.

Finale in Madrid

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Das Finale steigt 2027 im Estadio Metropolitano
Foto: ©IMAGO / ABACAPRESS

Ursprünglich war das Endspiel am 5. Juni in Mailand angesetzt. Da das Guiseppe Meazza Stadion allerdings renoviert wird und die Stadt Mailand keine rechtzeitige Fertigstellung garantieren konnte, hat die UEFA beschlossen, das Finale nach Madrid zu verlegen.

Genauer gesagt wird das Endspiel im Estadio Metropolitano stattfinden. Die Heimstädte von Atletico Madrid wird seit der Eröffnung im Jahr 2017 zum zweiten Mal nach 2019 das Finale der UEFA Champions League austragen.

Wo wird die Champions League 2026/27 übertragen?

Bevor in einem Jahr die TV-Rechte neu verteilt werden und DAZN ab 2027/28 fast alle Spiele überträgt, ist diese Saison noch wie gewohnt zu verfolgen.

In Österreich überträgt Sky beinahe alle Spiele der Champions League 2026/27 live. Das von Canal+ gewählte Topspiel am Mittwoch wird nicht auf Sky übertragen und ist ausschließlich auf Canal+ zu sehen. Im Free-TV gibt es in dieser Saison kein Match zu sehen.

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