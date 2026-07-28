Österreicher leitet CL-Quali-Duell mit ÖFB-Legionär

Nach dem 2:0 im Hinspiel sind die Chancen für Slovan Bratislava und ÖFB-Legionär Kevin Wimmer im Champions-League-Quali-Duell gegen Iberia 1999 (Georgien) am Mittwoch (ab 20:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) eigentlich ausgezeichnet.

Auf den Ex-Rapidler wartet jetzt ein österreichisches Schiedsrichterteam. Christian-Petru Ciochirca leitet das Match. Maximilian Weiß und Michael Obritzberger assistieren, Jakob Semler ist Vierter Offizieller.

Auch Einsatz in UEFA Conference League

Auch der VAR-Raum ist fest in rot-weiß-roter Hand. Alan Kijas und Josef Spurny tragen hier die Verantwortung.

In der Qualifikation für die UEFA Conference League gibt es ebenso ein österreichisches Schiedsrichterteam. Das Spiel CSKA 1948 (Bulgarien) gegen Spartak Trnava (Slowakei) am Dienstag wird Walter Altmann anvertraut.

Robert Steinacher und Luka Katholnig assistieren, Daniel Pfister ist als Vierter Offizieller mit dabei. Das Hinspiel endete 0:0.