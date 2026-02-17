These: Dortmund braucht Sabitzer eigentlich gar nicht

Johannes Hofer:

Das wäre brandgefährlich, ja fast schon fahrlässig! Palace hat bei 12 verbleibenden Partien aktuell acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Solange dieses Thema nicht erledigt ist, wird Oliver Glasner wenig Gedanken an die Conference League verschwenden.

Die Premier League ist lebensnotwendig für die Eagles. Glasner ist ein Cup-Spezialist und nimmt Erfolge in Europa gewiss gerne mit. Aber nicht zum Preis des sportlichen Überlebens - Klassenerhalt!

Bislang haben die Südlondoner in Europa stets mit der B-Elf gespielt. Genau das sollte auch gegen Mostar reichen, um ins Achtelfinale zu kommen.

Wenn der Polster in der Liga größer wird und die Eagles in der heißen Phase der Conference League noch dabei sind, spätestens dann wird sich der Fokus voll auf Europa richten. Dann gilt der Titel der Aufstiegsdoku aus der Saison 12/13: "When Eagles dare" – Wenn Adler wagen.

Eine Statue bauen sie Oliver Glasner in Croydon irgendwann sowieso. Wenn er die Conference League nach all den Turbulenzen in dieser Saison auch noch gewinnt, wird sie vielleicht noch etwas größer.

Flo Hager:

Ich glaube nicht, dass Crystal Palace noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben wird.

In der Liga ist man durch die schwache Phase im Dezember und Jänner zwar im tabellarischen Niemandsland, aber zwei Siege aus den verbleibenden zwölf Spielen sollten reichen (aktuell 32 Punkte).

Nur zwei Mal in den letzten 20 Jahren ist ein Team mit 38 oder mehr Punkten abgestiegen. 39 war das Punktemaximum eines Absteigers.

Ich gebe Johannes reecht: Solange die Konkurrenz in der Premier League in Schlagdistanz ist, muss der Klassenerhalt so schnell wie möglich fixiert werden. Nervosität und Unruhe im Saisonfinish braucht niemand.

Die Qualität für den Titel hat Crystal Palace, dennoch muss die Mannschaft nach einem ereignisreichen Winter-Transferfenster erst zusammenfinden.