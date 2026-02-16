Gegner behauptet: Glasner stritt sich vor Abgang mit Kapitän

In der vergangenen Saison sorgte Oliver Glasner mit Crystal Palace für positive Schlagzeilen. Die Londonder holten sensationell den FA Cup.

Eine Überraschung gab es für den Oberösterreicher auch in der laufenden Saison, allerdings stand der Palace-Coach dieses Mal auf der falschen Seite der Sensation. Die Spielzeit im traditionsreichen Pokal endete beim Sechstligisten FC Macclesfield.

Wenig später verlor Glasner, der im Sommer den Klub verlassen wird, seinen Kapitän Marc Guehi. Der gegnerische Assistenztrainer Francis Jeffers packt jetzt in der "Wayne Rooney Show" eine spannende Anektode aus.

Streit mit Kapitän im Tunnel?

Kurz vor der Pause kassierte Crystal Palace das 0:1. "Ich sage es, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das sollte. Glasner und Guehi sind im Spielertunnel aufeinander losgegangen", berichtet Jeffers.

Er habe sich darüber gefreut, dass der Gegner nicht glücklich sei. Das berichtete der Co-Trainer auch dem Team. "Ich sagte: Hört zu, da gibt es große Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Manager und dem Kapitän... Ihr habt also ganz offensichtlich für Unruhe gesorgt", so Jeffers.

Am Ende stand ein 2:1 für den Außenseiter. Marc Guehi wechselte nach dem Spiel zu Manchester City.