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ÖFB-Training vor WM-Test gegen Ghana ohne Xaver Schlager

Währenddessen macht Kapitän Alaba bereits Teile des Mannschaftstrainings mit. Gegen Ghana wird der Innenverteidiger aber wohl nicht zum Einsatz kommen.

ÖFB-Training vor WM-Test gegen Ghana ohne Xaver Schlager Foto: © GEPA
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Ob Xaver Schlager im ersten Länderspiel des WM-Jahres am Freitag (18.00 Uhr, im LIVE-Ticker >>>) in Wien gegen Ghana für das österreichische Fußball-Nationalteam zum Einsatz kommt, ist offen.

Der Mittelfeldmann fehlte am Mittwoch beim Training in Marbella, laut ÖFB-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung.

Der 28-Jährige, der RB Leipzig mit Saisonende verlässt, war nach Adduktorenproblemen vergangenen Freitag in der Liga gegen Hoffenheim (5:0) in die Startformation zurückgekehrt.

Alaba gegen Ghana wohl kein Thema

Schlager war gegen die Hoffenheimer 66 Minuten auf dem Platz. David Alaba absolvierte seinen bisher letzten Pflichtspieleinsatz für Real Madrid am 2. März gegen Getafe (0:1), seither plagten ihn Wadenprobleme.

Der ÖFB-Kapitän machte am Mittwoch erstmals in Marbella Teile des Mannschaftstrainings mit, ein Einsatz gegen Ghana gilt aber als ausgeschlossen.

Vier Tage später testen die Österreicher in Wien noch gegen Südkorea. Maximilian Wöber wird keine der beiden Partien bestreiten, der Verteidiger von Werder Bremen machte nach seinem Muskelfaserriss aber zumindest das Aufwärmprogramm der ÖFB-Auswahl mit.

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