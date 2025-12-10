These: Real Madrid verliert gegen City und feuert Xabi Alonso

Flo Hager:

Die erfolgreiche Ära Ancelottis frühzeitig zu beenden, weil man unbedingt Xabi Alonso haben möchte und ihn dann nach fünf Monaten wieder zu entlassen, macht für mich wenig Sinn. Unabhängig vom Ergebnis gegen Manchester City.

In der Champions League ist man auf Kurs und liegt mit vier Siegen und einer Niederlage auf Platz fünf. In der Liga ist man Zweiter. Sportlich finde ich nicht viel Anlass, unbedingt etwas verändern zu müssen.

Diverse Medien berichten aber, dass das Verhältnis mit mehreren Spielern (u.a. Vinicius Junior) zerrüttet sein soll. Zudem soll die fußballerische Entwicklung nach Ansicht der Verantwortlichen noch nicht dem Niveau entsprechen, das man anstrebt. Für mich ist es persönlich zu früh, um eine Trainerdiskussion zu starten. Zudem stellt sich die Frage: Wer könnte in seine Fußstapfen treten?

Johannes Hofer:

Zinedine Zidane hat aktuell doch keinen Job? Diese Nachfolger-Spekulation wäre zwar uninspiriert, aber von Real in der Vergangenheit schon einmal praktiziert. Trotzdem denke ich, dass eine Trainerdiskussion aktuell nicht angebracht ist.

Alonso hat bei Leverkusen seine Weltklasse als Trainer bewiesen und gezeigt, dass er Spieler zu Stars machen kann. In der Rolle des Stardirigenten, wie sie Carlo Ancelotti meisterhaft ausführte, scheint er noch seine Themen zu haben. Und das ist durchaus verwunderlich, war er doch selbst einst Teil mehrerer Starensembles. Vom Entwickler zum Verwalter ist ein großer Spagat. Aber ich denke, dieser Switch kann ihm gelingen. Mbappe scheint ihm aktuell als einziger Star wohlgesonnen. Ein Sieg gegen Man City ist fast Pflicht, sonst brennt's im Bernabeu weiter.