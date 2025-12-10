NEWS

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Zuletzt avancierte der 17-Jährige zum Stammspieler bei den Bayern. Dann gehöre Karl auch in die deutsche Nationalmannschaft, betont Kimmich.

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lennart Karl ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der UEFA Champions League getroffen hat.

Damit hat der 17-Jährige nach dem 3:1-Sieg über Sporting (zum Spielbericht >>>) auch den Rekord von Weltstar Kylian Mbappé gebrochen. Der Franzose war 18 Jahre alt, als er drei CL-Spieler in Serie getroffen hatte.

Kimmich: Bayern-Stammspieler gehört auch ins DFB-Team

Doch nicht nur aufgrund des neuen CL-Rekords schwärmt Bayern-Schlüsselspieler Joshua Kimmich von seinem jungen Teamkollegen.

"Momentan performt er. Und wenn du bei Bayern München performst, dann ist das ein Statement - unabhängig vom Alter", sagte der 30-Jährige über seinen 13 Jahre jüngeren Mitspieler.

Aktuell sei Karl in die "Stammelf reingerutscht", erklärt Kimmich, für den darüber hinaus feststeht: "Jeder Stammspieler bei Bayern München gehört dann auch in die Nationalmannschaft."

Karl bekommt auch von Tah Rückendeckung

Ebenso antwortet Jonathan Tah auf Nachfrage, ob er denn bei der WM gerne mit Karl zusammenspielen würde: "Ja, warum nicht? Er soll einfach weiter Gas geben, seine Leistungen bringen und dann wird es sicher interessant für den Bundestrainer."

Beim letzten Länderspiel-Lehrgang Mitte November wurde Karl von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann noch nicht nominiert. Bei den Bayern kommt der 17-jährige Offensivspieler auf sieben Scorerpunkte in 19 Einsätzen (791 Minuten). Damit ist er alle 113 Minuten an einem Tor beteiligt.

Mehr zum Thema

Der SC Freiburg: Kontinuität statt Glamour-Fußball

Der SC Freiburg: Kontinuität statt Glamour-Fußball

Deutsche Bundesliga
2
Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Deutsche Bundesliga
1
Champions League LIVE: FC Bayern München - Sporting Lissabon

Champions League LIVE: FC Bayern München - Sporting Lissabon

Champions League
30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

Premier League
5
Wochenlange Pause: Mwene fällt verletzt aus

Wochenlange Pause: Mwene fällt verletzt aus

Deutsche Bundesliga
2
Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
23
Blitz-Comeback! Bayern wenden zweite CL-Niederlage ab

Blitz-Comeback! Bayern wenden zweite CL-Niederlage ab

Champions League
Kommentare

Kommentare

Joshua Kimmich Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München UEFA Champions League DFB-Nationalteam DFB-Team Lennart Karl