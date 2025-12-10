Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Lennart Karl ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der UEFA Champions League getroffen hat.

Damit hat der 17-Jährige nach dem 3:1-Sieg über Sporting (zum Spielbericht >>>) auch den Rekord von Weltstar Kylian Mbappé gebrochen. Der Franzose war 18 Jahre alt, als er drei CL-Spieler in Serie getroffen hatte.

Kimmich: Bayern-Stammspieler gehört auch ins DFB-Team

Doch nicht nur aufgrund des neuen CL-Rekords schwärmt Bayern-Schlüsselspieler Joshua Kimmich von seinem jungen Teamkollegen.

"Momentan performt er. Und wenn du bei Bayern München performst, dann ist das ein Statement - unabhängig vom Alter", sagte der 30-Jährige über seinen 13 Jahre jüngeren Mitspieler.

Aktuell sei Karl in die "Stammelf reingerutscht", erklärt Kimmich, für den darüber hinaus feststeht: "Jeder Stammspieler bei Bayern München gehört dann auch in die Nationalmannschaft."

Karl bekommt auch von Tah Rückendeckung

Ebenso antwortet Jonathan Tah auf Nachfrage, ob er denn bei der WM gerne mit Karl zusammenspielen würde: "Ja, warum nicht? Er soll einfach weiter Gas geben, seine Leistungen bringen und dann wird es sicher interessant für den Bundestrainer."

Beim letzten Länderspiel-Lehrgang Mitte November wurde Karl von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann noch nicht nominiert. Bei den Bayern kommt der 17-jährige Offensivspieler auf sieben Scorerpunkte in 19 Einsätzen (791 Minuten). Damit ist er alle 113 Minuten an einem Tor beteiligt.