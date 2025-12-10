NEWS

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Der slowenische Top-Klub angelt nach Ognjen Zaric. Es gab bereits erste Gespräche.

Harald Prantl
Vor sieben Jahren hat Zoran Barisic Olimpija Ljubljana verlassen.

Nun stehen die Chancen gut, dass mit Ognjen Zaric erneut ein Österreicher den Trainerjob beim slowenischen Top-Klub übernimmt.

Treffen mit dem Vorstand

Wie LAOLA1 erfuhr, ist Zaric ein heißer Kandidat auf die Nachfolge des schwer angezählten Argentiniers Fede Bessone.

Es fand sogar schon ein persönliches Treffen zwischen dem 36-Jährigen und dem Vorstand des achtfachen slowenischen Meisters statt.

Schwacher Herbst

Der Hauptstadt-Klub startete mit dem Niederländer Erwin van de Looi in die Saison, doch der Coach musste Mitte September schon wieder gehen, nachdem er zunächst in der Champions-League-Quali an Kairat Almaty, danach in der Conference-League-Quali am FC Noah gescheitert war.

Auch die Ergebnisse seines Nachfolgers Bessone lassen zu wünschen übrig, Olimpija rangiert als Titelverteidiger in der Meisterschaft nur auf dem fünften Platz, hat nach 18 Runden bereits 18 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter NK Celje. In Ljubljana steht mit Ahmet Muhamedbegovic auch ein ÖFB-Legionär unter Vertrag.

Zuletzt in der Schweiz

Zaric, im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz, coachte zuletzt den Schweizer Erstligisten FC Winterthur und ist seit einem Jahr ohne Trainerjob.

Zuvor war der Tiroler unter anderem Co-Trainer und U21-Chefcoach des FC Basel.

