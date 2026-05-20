Diese ÖFB-Kicker kamen in Europacup-Endspielen zum Einsatz

Philipp Lienhart hält in der Saison 2025/26 die rot-weiß-roten Fahnen im Finale der UEFA Europa League hoch.

Der ÖFB-Verteidiger trifft am Mittwoch mit dem SC Freiburg auf Aston Villa (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In Europapokal-Endspielen standen schon einige rot-weiß-rote Kicker. Mit Rapid, Austria Wien und Austria Salzburg schafften es auch drei Mannschaften in ein Finale.

LAOLA1 präsentiert die 18 Europapokal-Finalspiele, wo zumindest ein österreichischer Kicker aktiv auf dem Platz mitwirken durfte.