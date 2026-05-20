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Diese ÖFB-Kicker kamen in Europacup-Endspielen zum Einsatz

Mit Philipp Lienhart ist im diesjährigen Europa-League-Finale ein Österreicher vertreten. Das sind seine rot-weiß-roten Vorgänger in Europapokal-Endspielen:

Diese ÖFB-Kicker kamen in Europacup-Endspielen zum Einsatz Foto: © IMAGO-Montage/Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Philipp Lienhart hält in der Saison 2025/26 die rot-weiß-roten Fahnen im Finale der UEFA Europa League hoch.

Der ÖFB-Verteidiger trifft am Mittwoch mit dem SC Freiburg auf Aston Villa (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In Europapokal-Endspielen standen schon einige rot-weiß-rote Kicker. Mit Rapid, Austria Wien und Austria Salzburg schafften es auch drei Mannschaften in ein Finale.

LAOLA1 präsentiert die 18 Europapokal-Finalspiele, wo zumindest ein österreichischer Kicker aktiv auf dem Platz mitwirken durfte.

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 n.V.

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 n.V.
Foto: ©IMAGO / BSR Agency

Bewerb: Europapokal der Landesmeister

Datum: 06.05.1970

Österreicher im Einsatz: Franz Hasil (Feyenoord)

Mit 25 Jahren läuft Franz Hasil als erster Österreicher in einem Europapokalfinale auf. Gecoacht von Landsmann Ernst Happel spielt er über 120 Minuten im Mittelfeld von Feyenoord durch. Nach einer Celtic-Führung (Gemell/30.) gleicht Israel aus (31.).

Es geht in die Verlängerung, wo Ove Kindvall (117.) das Spiel entscheidet. Bei Celtic sitzt die schottische Trainerlegende Jock Stein auf der Bank.

FC Brügge - FC Liverpool 3:4 (nach Hin- und Rückspiel)

FC Brügge - FC Liverpool 3:4 (nach Hin- und Rückspiel)
Foto: ©imago images / Horstmüller

Bewerb: UEFA Cup

Datum: Hinspiel: 28.04.1976, Rückspiel: 19.05.1976

Österreicher im Einsatz: Eduard Krieger (FC Brügge)

Auch der zweite Österreicher in einem Europapokal-Finale wird von Ernst Happel auf den Platz geschickt. Eduard Krieger spielte im Hin- und Rückspiel durch.

In der ersten Partie verliert Brügge nach einer 2:0-Pausenführung mit 2:3 in Liverpool. Zwei frühe Tore (5./15.) werden von den "Reds" zwischen der 59. und 65. Minute zum 3:2 gedreht. In der 72. Minute sieht Krieger die Gelbe Karte.

Im Rückspiel geht Brügge erneut in der elften Minute früh in Front, der Liverpool-Ausgleich durch Keegan beschert allerdings eine Niederlage für Krieger und Co.

RSC Anderlecht - FK Austria Wien 4:0

RSC Anderlecht - FK Austria Wien 4:0
Foto: ©imago / WEREK

Bewerb: Europapokal der Pokalsieger

Datum: 03.05.1978

Österreicher im Einsatz: Hubert Baumgartner, Josef Sara, Erich Obermayr, Robert Sara, Ernst Baumeister, Felix Gasselich, Karl Daxbacher, Herbert Prohaska, Thomas Parits, Hans Pirkner, Fritz Drazan (alle Austria Wien)

1978 steht erstmals eine österreichische Mannschaft in einem Europacup-Endspiel. In der Startelf befinden sich mit Ausnahme des Uruguayers Julio Morales nur Österreicher.

Später wird mit Alberto Martinez (für Daxbacher) ein weiterer Uruguayer eingewechselt. Morales wird hingegen durch Drazan ersetzt.

Eine 0:4-Pleite gegen Anderlecht kann die Stessl-Elf aber nicht verhindern. Robert Sara sieht in diesem Spiel die Gelbe Karte.

FC Liverpool - FC Brügge 1:0

FC Liverpool - FC Brügge 1:0
Foto: ©imago images / WEREK

Bewerb: Europapokal der Landesmeister

Datum: 10.05.1978

Österreicher im Einsatz: Eduard Krieger (FC Brügge)

Zwei Jahre nach dem verlorenen UEFA-Cup-Endspiel stehen Krieger und Happel mit dem FC Brügge im Finale des Europapokals der Landesmeister, erneut heißt der Gegner FC Liverpool. Krieger spielt wieder durch.

Dank eines Tores von Kenny Dalglish (64.) gewinnen aber wieder die "Reds".

FC Barcelona - Fortuna Düsseldorf 4:3 n. V.

FC Barcelona - Fortuna Düsseldorf 4:3 n. V.
Foto: ©imago / Sven Simon

Bewerb: Europapokal der Pokalsieger

Datum: 16.05.1979

Österreicher im Einsatz: Johann Krankl (FC Barcelona)

In einem packenden Endspiel geht Krankls Barcelona zwei Mal in Führung, Düsseldorf gleicht aber jeweils aus. In der Verlängerung gelingt den Katalanen die erneute Führung.

Krankl macht in der 111. Minute dann auch noch das 4:2, trifft als erster Österreicher in einem Europapokal-Endspiel. Seel gelingt für Düsseldorf nur mehr das 3:4 (114.).

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:3 (nach Hin- und Rückspiel) - Frankfurt-Triumph dank Auswärtstore

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:3 (nach Hin- und Rückspiel) - Frankfurt-Triumph dank Auswärtstore
Foto: ©imago images / Laci Perenyi

Bewerb: UEFA Cup

Datum: Hinspiel: 07.05.1980, Rückspiel: 21.05.1980

Österreicher im Einsatz: Bruno Pezzey (Eintracht Frankfurt)

Als Libero läuft Bruno Pezzey in Hin- und Rückspiel über die gesamte Spieldauer auf. Auswärts geraten die Frankfurter im Hinspiel in Rückstand, dann dreht die Eintracht das Spiel. Zwei Gladbach-Tore lassen die Heynckes-Elf allerdings mit einem 3:2-Vorsprung ins Rückspiel gehen.

Vor den eigenen Fans krönen sich Pezzey und Co. dank eines Tores von Fred Schaub und der Auswärtstorregel zum Sieger des UEFA Cups. 

AZ Alkmaar - Ipswich Town 4:5 (nach Hin- und Rückspiel)

AZ Alkmaar - Ipswich Town 4:5 (nach Hin- und Rückspiel)
Foto: ©IMAGO / BSR Agency

Bewerb: UEFA Cup

Datum: Hinspiel: 06.05.1981, Rückspiel: 20.05.1981

Österreicher im Einsatz: Kurt Welzl (AZ Alkmaar)

In England geht die Mannschaft des Österreichers komplett unter. Kurt Welzl wird erst in der 75. Minute eingewechselt, zu dem Zeitpunkt steht es bereits 3:0, dabei bleibt es auch.

Im Rückspiel steht Kurt Welzl in der Startelf, Thijssen macht für Ipswich früh aber scheinbar alles klar (4.). Welzl gleicht aber schnell per Kopf aus (7.). Ab der 25. Minute steht es dann sogar 2:1 für die Niederländer. Ipswich gleicht in der 32. Minute allerdings aus, ehe AZ wieder in Front geht.

Ein Jonker-Treffer in der 74. Minute zum 4:2 macht die Partie zumindest etwas spannend. AZ braucht aber zwei Tore, es gelingt keines mehr. Welzl trifft als zweiter Österreicher in einem Europacup-Finale.

FC Everton - SK Rapid Wien 3:1

FC Everton - SK Rapid Wien 3:1
Foto: ©imago images / Sportfoto Rudel

Bewerb: Europapokal der Pokalsieger

Datum: 15.05.1985

Österreicher im Einsatz: Michael Konsel, Heribert Weber, Reinhard Kienast, Kurt Gager, Karl Brauneder, Leo Lainer, Peter Hrstic, Rudolf Weinhofer, Peter Pacult, Hans Krankl, Johann Gröss (alle Rapid Wien)

Der SK Rapid schaffte es nach der Austria als zweiter österreichischer Klub in ein Endspiel des Europapokals. Mit Ausnahme von Zlatko Kranjcar (Jugoslawien) bot Otto Baric nur Österreicher in der Startelf auf. Gröss wurde zudem für Pacult eingewechselt. Der Tschechoslowake Antonin Panenka ersetzte Weinhofer.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelingt Everton eine 2:0-Führung. Krankls Anschlusstreffer in der 84. Minute bleibt nur von kurzer Freude, wenig später entscheiden die Engländer das Spiel (85.). Heribert Weber sieht die Gelbe Karte.

Inter Mailand - SV Casino Salzburg 2:0 (nach Hin- und Rückspiel)

Inter Mailand - SV Casino Salzburg 2:0 (nach Hin- und Rückspiel)
Foto: ©GEPA

Bewerb: UEFA Cup

Datum: Hinspiel: 26.04.1994, Rückspiel: 11.05.1994

Österreicher im Einsatz: Otto Konrad, Leopold Lainer, Heribert Weber, Thomas Winklhofer, Christian Fürstaller, Franz Aigner, Martin Amerhauser, Peter Artner, Heimo Pfeifenberger, Hermann Stadler, Michael Steiner, Wolfgang Feiersinger, Adi Hütter (alle Casino Salzburg)

Der SV Casino Salzburg schafft es 1994 als erstes und einziges österreichisches Team in das Finale des UEFA Cups. Mit Ausnahme von Maruqinho laufen im Hinspiel in Wien nur Österreicher auf. Der Kroate Muzek und Michael Steiner werden eingewechselt.

Die Mannschaft von Otto Baric erlebt eine 0:1-Pleite. Pfeifenberger und Stadler sehen Gelb. Kurioser Umstand: allen elf Startspielern drohte im Fall einer Gelben Karte eine Sperre für das Rückspiel.

Pfeifenberger und Stadler fehlen in Mailand gesperrt. Die in Wien gesperrten Hütter und Feiersinger kehren dafür zurück. Der Kroate Jurcevic wird statt Amerhauser aufgestellt. Steiner und Amerhauser werden eingewechselt.

Für das große Comeback reicht es in Mailand nicht, auch weil die Salzburger beim Stand von 0:0 beim legendären Stangenpendler von Marquinho Pech haben. Inter gewinnt erneut 1:0. Michael Steiner und Wolfgang Feiersinger sehen die Gelbe Karte.

Paris Saint-Germain - SK Rapid Wien 1:0

Paris Saint-Germain - SK Rapid Wien 1:0
Foto: ©GEPA

Bewerb: Europapokal der Pokalsieger

Datum: 08.05.1996

Österreicher im Einsatz: Michael Konsel, Peter Schöttel, Michael Hatz, Peter Guggi, Didi Kühbauer, Andreas Heraf, Peter Stöger, Stephan Marasek, Christian Stumpf, Zoran Barisic (alle Rapid Wien)

Ernst Dokupil startet mit zehn Österreichern ins Endspiel von Brüssel. Der Bulgare Ivanov und der Deutsche Jancker sind die einzigen Legionäre. Später ersetzt Barisic Stumpf.

N'Gotty gelingt in der 28. Minute das Goldtor für Paris Saint-Germain. Bei Rapid sehen mit Jancker, Schöttel, Hatz, Heraf und Stöger gleich fünf Spieler die Gelbe Karte.

FC Chelsea - VfB Stuttgart 1:0

FC Chelsea - VfB Stuttgart 1:0
Foto: ©imago images / Sportfoto Rudel

Bewerb: Europapokal der Pokalsieger

Datum: 13.05.1998

Österreicher im Einsatz: Franz Wohlfahrt (VfB Stuttgart)

Mit Franz Wohlfahrt schickt Joachim Löw einen österreichischen Tormann in dieses Endspiel. Aber auch er kann das 1:0-Siegtor durch Zola in der 71. Minute nicht verhindern.

Shakhtar Donetsk - Werder Bremen 2:1 n. V.

Shakhtar Donetsk - Werder Bremen 2:1 n. V.
Foto: ©imago sportfotodienst

Bewerb: UEFA Cup

Datum: 20.05.2009

Österreicher im Einsatz: Sebastian Prödl (Werder Bremen)

Im letzten Endspiel des UEFA Cups ist mit Sebastian Prödl wieder ein Österreicher im Einsatz, im Werder-Trikot spielt er über 120 Minuten durch. Eine Führung von Luiz Adriano kann Naldo ausgleichen.

In der Verlängerung entscheidet ein Tor von Jadson dieses Endspiel für die Ukrainer (97.). Mit Martin Harnik sitzt ein weiterer Österreicher über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1
Foto: ©imago sportfotodienst

Bewerb: UEFA Champions League

Datum: 25.05.2013

Österreicher im Einsatz: David Alaba (Bayern)

Nachdem David Alaba das verlorene Finale "dahoam" 2012 gelb-gesperrt verpasst, spielt er im Wembley als Linksverteidiger durch. Nach einer Führung von Mandzukic gleicht Gündogan per Elfmeter aus.

Robben entscheidet in der 89. Minute die Partie für die Bayern. Alaba gewinnt damit als erster Österreicher in einem Champions-League-Finale den Titel.

FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0

FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0
Foto: ©IMAGO / ABACAPRESS

Bewerb: UEFA Champions League

Datum: 23.08.2020

Österreicher im Einsatz: David Alaba (Bayern)

In einem coronabedingt abgespeckten Champions-League-Turnier setzen sich die Bayern am Ende im Finale gegen PSG durch.

Im Geisterspiel von Lissabon spielt Alaba als Abwehrchef in der Innenverteidigung durch. Kingsley Coman ist der Goldtorschütze.

Feyenoord Rotterdam - AS Roma 0:1

Feyenoord Rotterdam - AS Roma 0:1
Foto: ©IMAGO / ANP

Bewerb: UEFA Conference League

Datum: 25.05.2022

Österreicher im Einsatz: Gernot Trauner (Feyenoord)

Als bisher einziger Österreicher steht Gernot Trauner 2022 im Finale der neu geschaffenen Conference League. Der Österreicher spielt dort in der Innenverteidigung bis zur 74. Minute.

Das Goldtor von Zaniolo erlebt er noch auf dem Platz, wo er sich auch eine Gelbe Karte abholt.

Real Madrid - FC Liverpool 1:0

Real Madrid - FC Liverpool 1:0
Foto: ©IMAGO / Newscom World

Bewerb: UEFA Champions League

Datum: 28.05.2022

Österreicher im Einsatz: David Alaba (Real Madrid)

In seinem dritten CL-Finalspiel schnappt sich Alaba zum dritten Mal den Titel. Wieder spielt er in der Abwehr-Zentrale durch. David Alaba war lange Zeit der einzige Österreicher, der in einem CL-Finale spielen durfte. Bis 2024...

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2
Foto: ©IMAGO / HMB-Media

Bewerb: UEFA Champions League

Datum: 01.06.2024

Österreicher im Einsatz: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Marcel Sabitzer hat in seinem ersten Europacup-Endspiel nichts zu bejubeln. Der ÖFB-Teamspieler steht 90 Minuten auf dem Platz, muss jedoch dabei zusehen, wie Real Madrid seine Klasse ausspielt.

David Alaba fehlt bei den "Königlichen" übrigens verletzt, darf am Ende aber dennoch seinen vierten CL-Titel bejubeln.

Tottenham Hotspur - Manchester United 1:0

Tottenham Hotspur - Manchester United 1:0
Foto: ©IMAGO / Sportimage

Bewerb: UEFA Europa League

Datum: 21.05.2025

Österreicher im Einsatz: Kevin Danso (Tottenham Hotspur)

Danso ist nicht nur der erste ÖFB-Kicker, der in einem Europa-League-Finale Einsatzminuten sammelt (in der 79. Minute eingewechselt), sondern auch der erste, der dieses gewinnen kann.

Dabei kickt der ÖFB-Teamspieler zu Saisonbeginn noch für RC Lens. Im Februar 2025 folgt die Leihe zu den Spurs, keine vier Monate später holt er seine erste Trophäe.

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