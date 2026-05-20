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Dieser TV-Sender zeigt das EL-Finale Freiburg vs. Aston Villa

Im Endspiel des zweithöchsten Europacupbewerbs Europas treffen die Breisgauer auf den Premier-League-Klub. Dieser Sender zeigt die Partie:

Dieser TV-Sender zeigt das EL-Finale Freiburg vs. Aston Villa Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Finale!

Der SC Freiburg trifft im Endspiel der UEFA Europa League am Mittwoch-Abend im Istanbuler Vodafone Park auf Aston Villa (ab 21:00 Uhr im Live-Ticker >>>).

Mit Abwehrchef Philipp Lienhart hat bei Freiburg ein ÖFB-Legionär noch vor der WM die Chance, eine Trophäe abzustauben.

Zum einen zeigt Canal+ die Partie live und exklusiv. Das Endspiel wird von Johannes Hofer kommentiert, Co-Kommentator ist Stefan Oesen. Johnny Ertl, Georg Teigl und Robert Almer sind als Experten im Studio. Die Vorberichterstattung startet um 20:00 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>

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