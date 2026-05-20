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Europa-League-Finale heute: SC Freiburg - Aston Villa

Philipp Lienhart und Co. treffen im Finale der Europa League auf den Kultklub aus Birmingham. LIVE-Infos:

Europa-League-Finale heute: SC Freiburg - Aston Villa Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Endspiel-Zeit in der UEFA Europa League!

Am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es in Istanbul zum großen Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa.

Die Breisgauer beendeten ihre Saison in der deutschen Bundesliga auf dem soliden siebenten Tabellenplatz und sind damit sicher im internationalen Geschäft nächstes Jahr dabei.

Österreichs Augen sind selbstverständlich auch auf Philipp Lienhart gerichtet. Der ÖFB-Teamspieler möchte dabei mithelfen, den ersten Europapokal-Titel Freiburgs Klubgeschichte einzufahren.

Aston Villa und Coach Unai Emery liegen in der englischen Premier League auf dem starken vierten Rang, haben die Champions-League-Qualifikation sicher und sind auch im Finale am Mittwoch leichter Favorit.

LIVE-Ticker:

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