Ried spielt Handball! Altach schließt mit Heimsieg ab

Der SCR Altach beendet die Saison 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Ognjen Zaric feiert gegen die SV Ried einen 2:0-Heimsieg.

Die erste Halbzeit ist geprägt von zwei VAR-Entscheidungen. Christopher Wernitznig befördert nach knapp einer halben Stunde den Ball mit seinem rechten Oberarm ins Tor. Das Schiedsrichter-Team entscheidet richtigerweise auf kein Tor.

Kurz vor dem Pausenpfiff gibt es dann Elfmeter-Alarm auf der anderen Seite. Der Ball hatte den Ellbogen von Oliver Steurer berührt.

Patrick Greil lässt sich diese Chance nicht entgehen und erzielt vom Penalty-Punkt seinen zwölften Saison-Treffer (45.+6).

Rasner kassiert Gelb-Rot

Im zweiten Abschnitt kann über weite Strecken keine der beiden Mannschaften wirklich gefährlich werden.

Ried spielt ab der 67. Minute mit einem Mann weniger. Martin Rasner hatte seine zweite gelbe Karte kassiert.

Das ermöglicht Altach mehr Räume in der Offensive - und Ried greift ein weiteres Mal zu unerlaubten Mitteln.

Wieder ist es Christopher Wernitznig, der den Ball mit seinem Oberarm spielt - diesmal im eigenen Strafraum. Yann Massombo (74.) verwertet den Elfmeter zum 2:0-Endstand.

Ried auf Platz 1

Die Oberösterreicher beenden die Qualigruppe trotz des heute schwachen Spiels auf dem ersten Rang.

Am kommenden Dienstag trifft Ried im Halbfinale des Europacup-Playoffs daheim auf den WAC.

Für Altach ist die Saison hingegen vorbei. Die Vorarlberger beenden die Spielzeit auf dem dritten Rang der Qualigruppe.