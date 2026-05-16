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Neffe von Ex-Liverpool-Star im Visier der Austria

Für den jungen Niederländer soll jedoch nur eine Leihe in Frage kommen.

Neffe von Ex-Liverpool-Star im Visier der Austria Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria soll ein Auge auf den jungen Niederländer Jan Plug geworfen haben.

Der 21-jährige Innenverteidiger ist aktuell bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Seit Winter ist er jedoch in die zweite niederländische Liga an den FC Dordrecht ausgeliehen.

Dort konnte er im Frühjahr mit seinen Leistungen überzeugen, weshalb nun der nächste Karriereschritt bevorsteht. Laut der niederländischen Seite "Voetbal International" sollen sich neben der Austria auch der FC Watford, die Queens Park Rangers und der dänische Meister Aarhus GF nach Plug informiert haben.

Einsatz gegen Sturm

Für Plug selbst dürfte laut dem Bericht jedoch nur eine weitere Leihe in Frage kommen, denn der Defensivspieler will sich langfristig bei Stammklub Feyenoord durchsetzen.

Für Dordrecht absolvierte Plug im Frühjahr jede einzelne Spielminute und konnte dabei auch ein Tor erzielen. Trainer bei Dordrecht ist Plugs Onkel, der langjährige niederländische Nationalspieler Dirk Kuyt.

Im Herbst kam Plug auch bereits zu einigen Einsätzen für Feyenoord, so wurde er unter anderem beim 3:0-Sieg in der Europa League gegen den SK Sturm Graz eingewechselt.

Die 13 denkwürdigsten Niederländer in der Bundesliga

# 13 - Barry Opdam (48 Ligaspiele)
# 12 - Armand Benneker (68 Ligaspiele)

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