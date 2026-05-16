Der WAC empfängt am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga die WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Kärntner reiten dank drei Siegen in Folge und dem fixierten Klassenerhalt auf einer Erfolgswelle: Zuletzt bezwang man die SV Ried auswärts 1:0.

Damit ist der WAC sogar auf Platz zwei der Qualigruppe. Mit einem weiteren Sieg am Samstag würde man sich für das Europacup-Playoff-Halbfinale qualifizieren, wo man kommenden Dienstag auswärts auf die SV Ried treffen würde.

Auch die WSG Tirol hat noch Chancen auf das Playoff-Halbfinale, müsste dafür jedoch den WAC besiegen und gleichzeitig hoffen, dass Altach nicht gegen Ried gewinnt.

Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

LIVE-Ticker: