In der letzten Runde der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft der SCR Altach am Samstag auf die SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams sind bereits gerettet, doch stecken sie teils tief in der Krise: Altach wartet seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und kassierte drei Niederlagen in Folge. Die SV Ried ist auswärts seit sieben Partien sieglos.

Während die SV Ried als Sieger der Qualifikationsgruppe bereits fix mit einem Heimspiel kommenden Dienstag im Europacup-Playoff-Halbfinale rechnen dürfen, geht es für Altach noch um den zweiten Platz.

Aktuell liegen die Altacher einen Punkt hinter dem WAC. Lassen die Lavanttler Punkte liegen, könnten die Vorarlberger noch vorbeiziehen und kommenden Dienstag erneut gegen Ried spielen.

Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

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