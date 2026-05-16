GAK schießt Blau-Weiß Linz in LigaZwa

Blau-Weiß Linz verliert am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe mit 0:3 gegen den GAK und steigt damit aus ADMIRAL Bundesliga ab.

Die erste Chance gehört den Gastgebern, Ronivaldo befördert den Ball in Minute sechs nach einem Freistoß per Kopf nur knapp am Tor vorbei.

Unmittelbar danach schlägt aber der GAK zu: Seidl kann den langen Abstoß tief in der Hälfte der Linzer nicht sichern und muss Lichtenberger das Leder überlassen. Dieser zieht sofort ab und jagt den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar via Innenstange ins Tor (6.).

Die Linzer taumeln früh

Blau-Weiß ist durch den frühen Rückstand sichtlich geschockt und kommt gegen griffigere Grazer lange nicht in die Gänge. Blau-Weiß-Keeper Mantl muss gegen Harakate zwei starke Reflexe auspacken, um weitere Gegentore zu verhindern (38., 42.), unmittelbar vor der Pause schrammen Weissman und Reiter knapp am Ausgleich vorbei (45.+5).

Der zweite Durchgang beginnt wie schon die Hälfte: Mit einem frühen GAK-Tor. Olesen geht halblinks in die Tiefe und legt in letzter Sekunde zurück zu Hofleitner, der aus rund fünf Metern einschieben kann (52.). Der GAK kommt dem Klassenerhalt immer näher.

Blau-Weiß kann nicht mehr antworten

Als GAK-Schlussmann Stolz mit einer Top-Parade den Ausgleich durch Maranda verhindert (66.), gehen die Wogen hoch. Von der Tribüne fliegen die Bierbecher, GAK-Verteidiger Pines wird mitten im Gesicht getroffen.

Nach kurzer Unterbrechung kann die Partie fortgesetzt werden. In der 90. Minute legt der eingewechselte Maderner sogar noch das 3:0 nach, spätestens jetzt können die Linzer an der Niederlage und am Abstieg nichts mehr ändern.

Blau-Weiß Linz schließt die Bundesliga-Saison als Tabellenletzter mit 21 Punkten ab. Der GAK klettert mit 27 Zählern noch auf den vierten Platz der Qualifikationsgruppe und damit Rang zehn in der Endabrechnung.