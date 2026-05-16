Showdown im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga! Blau-Weiß trifft am Samstag am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe daheim auf den GAK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Linzer reiten auf einer Welle von vier Heimsiegen in Serie und wollen den fünften folgen lassen. Das ist auch nötig, um in der Bundesliga zu bleiben. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt fixiert.

Auf der anderen Seite hat der GAK seine letzten drei Auswärtsspiele verloren. Auch für die Rotjacken ist die Ausgangslage klar: Schafft man es, eine Niederlage zu vermeiden, hält man die Klasse.

Das letzte direkte Duell konnte der GAK Anfang April mit 2:1 für sich entscheiden.

Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

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