FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 17:00 Uhr
1 2.05
X 3.40
2 3.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga, Abstiegsduell heute: Blau-Weiß Linz - GAK

Abstiegskracher in Linz: Blau-Weiß muss siegen, um die Klasse zu halten. Der GAK braucht für die Rettung einen Punkt. LIVE-Infos:

Bundesliga, Abstiegsduell heute: Blau-Weiß Linz - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Showdown im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga! Blau-Weiß trifft am Samstag am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe daheim auf den GAK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Linzer reiten auf einer Welle von vier Heimsiegen in Serie und wollen den fünften folgen lassen. Das ist auch nötig, um in der Bundesliga zu bleiben. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt fixiert.

Auf der anderen Seite hat der GAK seine letzten drei Auswärtsspiele verloren. Auch für die Rotjacken ist die Ausgangslage klar: Schafft man es, eine Niederlage zu vermeiden, hält man die Klasse.

Das letzte direkte Duell konnte der GAK Anfang April mit 2:1 für sich entscheiden.

Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

LIVE-Ticker:

Tabellenrechner:

Mehr zum Thema

BW Linz und GAK liefern sich finalen Showdown um Ligaverbleib

BW Linz und GAK liefern sich finalen Showdown um Ligaverbleib

Bundesliga
11
Die Statistik spricht für den LASK als Meister

Die Statistik spricht für den LASK als Meister

Bundesliga
24
Bericht: Dieser Bundesligist verhandelt mit Markus Schopp

Bericht: Dieser Bundesligist verhandelt mit Markus Schopp

Bundesliga
17
LASK will Meisterstück bei der Austria perfekt machen

LASK will Meisterstück bei der Austria perfekt machen

Bundesliga
29
Beichler mit Selbstkritik: "Wir waren zu wenig erfolgreich"

Beichler mit Selbstkritik: "Wir waren zu wenig erfolgreich"

Bundesliga
40
Rapid-Protest ohne Erfolg: Kapitän fehlt in Graz

Rapid-Protest ohne Erfolg: Kapitän fehlt in Graz

Bundesliga
76
Sieben weitere Abgänge beim SCR Altach

Sieben weitere Abgänge beim SCR Altach

Bundesliga
10

Kommentare

Admiral Bundesliga GAK BW Linz Fussball FC Blau-Weiß Linz