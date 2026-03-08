Sieg gegen Salzburg! Antiste schießt Rapid in die Meistergruppe

Der SK Rapid Wien gewinnt am 22. und letzten Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga mit 1:0 gegen den FC Red Bull Salzburg.

Damit schaffen die Hütteldorfer den Einzug in die Meistergruppe. Der Sieg war aber ein hartes Stück Arbeit.

Zur Tabelle nach der Punkteteilung >>>

In der achten Minute wird Salzburg erstmals gefährlich: Baidoo setzt sich im Zweikampf mit Cvetkovic durch und schließt aus halblinker Position ab, doch Hedl ist zur Stelle und pariert.

Nur zwei Minuten später sorgt Salzburg erneut für Gefahr. Ein Stanglpass landet bei Baidoo, doch Hedl bekommt noch den Fuß dazwischen. Der anschließende Nachschuss bleibt ungefährlich.

Salzburg mit großem Chancenplus

Auch in der Folge bleiben die Salzburger die gefährlichere Mannschaft. Baidoo (20.) und Alajbegovic (34.) kommen aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, lassen ihre Möglichkeiten jedoch ungenutzt.

Das rächt sich wenig später: Die Hütteldorfer kontern Salzburg eiskalt aus. Hedl macht das Spiel schnell, daraufhin schickt Weimann Wurmbrand auf die Reise. Der behält den Überblick, legt quer auf den freistehenden Antiste – und der muss den Ball nur noch einschieben (38.).

Redzic mit der großen Chance zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Salzburg wieder das Kommando. Chancen sind ebenfalls nicht Mangelware: Baidoo hat im Zentrum viel zu viel Zeit, steckt auf Redzic durch, der den Ball alleine vor dem Tor aber über das Gehäuse jagt (52.).

Alajbegovic (55.) und Konate (73.) haben aus aussichtsreicher Position ebenfalls den Ausgleich am Fuß.

Auf der Gegenseite hat Weimann eine gute Chance: Gulliksen bringt den Ball zur Mitte, Weimann versucht es mit dem rechten Außenrist, doch der Ball springt ihm drüber (73.).

Konate-Treffer in der Nachspielzeit wird zurückgenommen

In der ersten Minute der Nachspielzeit trifft Konate nach einer Ecke noch zum vermeintlichen Ausgleichstreffer. Doch das Tor wird nach VAR-Entscheidung zurückgenommen. In der Entstehung gab es eine Abseitsposition.

Damit zieht Rapid in die Meistergruppe ein und feiert einen wichtigen Erfolg. Salzburg gibt die Tabellenführung hingegen doch noch an Sturm ab.