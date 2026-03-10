NEWS

Sturm-Akteur könnte es auf die Insel ziehen

Dort könnte er mit einem ÖFB-Kicker zusammenspielen, der einst in der Jugend für den GAK auflief.

Sturm-Akteur könnte es auf die Insel ziehen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Rozga wechselte für zwei Millionen Euro im vergangenen Sommer von Cracovia zum österreichischen Meister SK Sturm Graz. Zuletzt verpasste der 19-Jährige, sofern fit, selten ein Spiel des Leaders.

Entsprechend gibt es Interesse am Teenager. Laut "Daily Record" hat sich Celtic Glasgow bereits im Winter nach dem Mittelfeld-Mann erkundigt, will im Sommer einen erneuten Anlauf starten.

Spielte gegen Celtic

Rozga hat noch einen Vertrag bis 2029 und einen Marktwert von 2,8 Millionen Euro. Bei Celtic steht derzeit mit Junior Adamu ein ÖFB-Kicker unter Vertrag, für seine Leihe (von Freiburg aus) haben die Schotten eine Kaufoption.

Den Celtic Park lernte Rozga bereits kennen. Mit Sturm unterlag er dort in der UEFA Europa League mit 1:2, lieferte immerhin einen Assist.

Mehr zum Thema

Marktwert-Update: Die größten Gewinner kommen aus Salzburg

Marktwert-Update: Die größten Gewinner kommen aus Salzburg

Bundesliga
9
Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Bundesliga
2
Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Bundesliga
16
Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Bundesliga
23
Salzburg löste Vertrag auf: CL-Finalist scharf auf Ex-"Bullen"

Salzburg löste Vertrag auf: CL-Finalist scharf auf Ex-"Bullen"

Serie A
7
Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Deutsche Bundesliga
1
Salzburg stattet U17-WM-Held mit Vertrag aus

Salzburg stattet U17-WM-Held mit Vertrag aus

Bundesliga
11

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt Celtic FC Celtic Glasgow