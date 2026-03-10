Sturm-Akteur könnte es auf die Insel ziehen

Filip Rozga wechselte für zwei Millionen Euro im vergangenen Sommer von Cracovia zum österreichischen Meister SK Sturm Graz. Zuletzt verpasste der 19-Jährige, sofern fit, selten ein Spiel des Leaders.

Entsprechend gibt es Interesse am Teenager. Laut "Daily Record" hat sich Celtic Glasgow bereits im Winter nach dem Mittelfeld-Mann erkundigt, will im Sommer einen erneuten Anlauf starten.

Spielte gegen Celtic

Rozga hat noch einen Vertrag bis 2029 und einen Marktwert von 2,8 Millionen Euro. Bei Celtic steht derzeit mit Junior Adamu ein ÖFB-Kicker unter Vertrag, für seine Leihe (von Freiburg aus) haben die Schotten eine Kaufoption.

Den Celtic Park lernte Rozga bereits kennen. Mit Sturm unterlag er dort in der UEFA Europa League mit 1:2, lieferte immerhin einen Assist.