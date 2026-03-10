NEWS

Keine Sturm-Kicker im Bosnien-Kader für WM-Showdown

Alle drei bosnischen Sturm-Spieler fehlen. Zwei sind immerhin auf Abruf. Ein Salzburg-Star ist an Bord.

Nach dem 1:1 im Finalspiel beim ÖFB-Team muss Bosnien & Herzegowina weiter um die WM-Teilnahme bangen. Die Chance lebt aber nach wie vor im Playoff.

Dort wartet am 26. März ein Gastspiel gegen Wales in Cardiff. Gelingt der Aufstieg, empfängt man im Finale Italien oder Nordirland im Heimspiel in Zenica.

Salzburg-Akteur dabei

Vorerst im Kader fehlen die drei Sturm-Akteure Emir Karic, Arjan Malic und Jusuf Gazibegovic. Karic und Gazibegovic stehen immerhin auf der Abrufliste.

Mit dabei ist hingegen erwartungsgemäß Salzburg-Shootingstar Kerim Alajbegovic. Er könnte auf jeden Fall im Kampf um das WM-Ticket eingreifen. Auch Gazibegovic und Karic könnten zum Zug kommen. Neben den beiden befindet sich mit Dario Saric (Anatalyaspor) nur ein weiterer Spieler auf der Abrufliste.

