Ried verpasst die Meistergruppe: Austria gewinnt im Innviertel

Die SV Ried verpasst die Meistergruppe.

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs verlieren die Innviertler am 22. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga zuhause gegen die Wiener Austria mit 0:2.

Die Treffer für die Gäste besorgen Abubakr Barry (56.) und Aleksandar Dragovic (73.). Damit belohnt sich die Helm-Elf vor allem für eine starke zweite Halbzeit.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Teams agieren in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe. Die Partie ist intensiv, immer wieder unterbrechen Fouls den Spielfluss. Mehr Ballanteile haben die Hausherren, die das hohe Pressing der Austria meist gut auflösen können.

Offensiv bleibt die Senft-Elf aber harmlos, meist misslingt der letzte Pass. Mit fortlaufender Spieldauer gibt es immer weniger strukturierte Angriffe, viele Aktionen entstehen über Ballverluste. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hat aber die Austria: Philipp Maybach (12.) kommt nach großem Durcheinander im Rieder Strafraum zum Abschluss, Rossdorfer klärt auf der Linie.

Barry bringt Austria in Führung

Nach dem Seitenwechsel ist die Austria das deutlich aktivere Team. In der 56. Minute resultiert daraus das 1:0 aus Sicht der Gäste: Die Rieder können den Ball im eigenen Strafraum mehrmals nicht klären, im anschließenden Durcheinander landet das Spielgerät bei Barry, der aus kurzer Distanz einschiebt.

Nur rund 20 Spielminuten später erhöhen die Gäste: Nach einem kurz abgespielten Eckball bringt Lee eine präzise Flanke in den Strafraum, wo Dragović zum 2:0 einköpft (73.) und über sein zweites Saisontor jubeln darf.

Die Rieder sind in Halbzeit zwei zu harmlos, können sich nur wenige Chancen erspielen. Beinahe trifft der eingewechselte Markovic sogar zum 3:0, Leitner kann gegen das Austria-Eigengewächs aber stark parieren (74.).

Austria im Meisterkampf

Durch den Sieg unterstreicht der FAK seine Ambitionen im Meisterkampf und bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Als Vierter steht man souverän in der Meistergruppe, auf Tabellenführer SK Sturm fehlen - vor der Punkteteilung - zwei Punkte.

Die Rieder müssen hingegen in die Abstiegs-Gruppe, haben aber ein ordentliches Polster auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Dennoch gilt es, früh zu punkten: Mittlerweile wartet die Senf-Elf nämlich schon seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.