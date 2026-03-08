Tabellenführer! Sturm feiert Heimsieg gegen Altach

Der SK Sturm gewinnt sein Heimspiel in der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den SCR Altach mit 2:0. Zwei Tore in der zweiten Halbzeit bringen den Grazern die Tabellenführung.

Sturm startet gut in die Partie und hat durch Hödl die erste gute Chance.

Zur Tabelle nach der Punkteteilung >>>

Die Grazer kommen über die linke Seite in den gegnerischen Strafraum, Rozga mit feinem Zuspiel in die Mitte, doch Kiteishvili verpasst. Hödl wartet zu lange, legt sich den Ball auf rechts und schließt ab. Aber Milojevic klärt für seinen bereits geschlagenen Goalie (6.).

Altach kämpft sich ins Spiel

Danach flacht das Spiel der Grazer wie so oft in der aktuellen Saison ab, die Hausherren lassen den Gegner ins Spiel kommen.

Die beste Chance der Altacher gibt es in der 37. Spielminute: Zunächst klärt der Sturms Mitchell einen Schuss von Ingolitsch auf der Linie und auch den Kopfball von Massombo kann der Costaricaner klären.

Elf Grazer ringen zehn Altacher nieder

So geht es torlos in die Halbzeitpause. Der Spielstand ändert sich im zweiten Abschnitt aber schnell. Tolle Vorarbeit von Jatta, der einen langen Pass gut absichert, Zech austanzt und mit links in den Strafraum spielt. Dort steht Hödl perfekt und bringt Sturm mit einem überlegten Abschluss in Führung (58.)



Kurz darauf vergibt Fosso die Chance auf das 2:0 nur um Zentimeter (62.). Altach schwächt sich durch eine Gelb-Rote Karte von Zech kurz vor Schluss selbst (77.) ehe Beganovic mit seinem dritten Saisontor das Spiel endgültig entscheidet (84.).

Sturm geht als Tabellenführer in die Meistergruppe, Altach muss sich als Achter nach dem Grunddurchgang mit dem unteren Playoff begnügen.