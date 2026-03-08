Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga ist beendet. Die Tabelle wird geteilt, die Punktezahl halbiert.

In die Meistergruppe haben es SK Sturm, FC Red Bull Salzburg, LASK, FK Austria Wien, SK Rapid und TSV Hartberg geschafft.

WSG Tirol, SCR Altach, Wolfsberger AC, GAK und Blau-Weiß Linz kämpfen in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg.

So sieht die Tabelle nach der Teilung aus: