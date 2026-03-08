Die Meistergruppe:
Rang
Klub
Punkte
1.
Sturm Graz
19
2.
Red Bull Salzburg
18*
3.
LASK
18*
4.
Austria Wien
18
5.
SK Rapid
16*
6.
TSV Hartberg
16*
Die Qualifikationsgruppe:
Rang
Klub
Punkte
1.
WSG Tirol
15*
2.
SCR Altach
14*
3.
SV Ried
14
4.
WAC
13
5.
GAK
10
6.
Blau-Weiß Linz
7*
Anm.: Bei Klubs mit einem * hinter der Punktezahl wurden die Punkte bei der Halbierung abgerundet. Sie werden bei Punktegleichheit am Ende der Saison vorgereiht.
Der Meister der ADMIRAL Bundesliga startet im Playoff zur UEFA Champions League (Meister-Weg).
Der Vizemeister startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (Liga-Weg).
Der ÖFB Cup-Sieger startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League.
Der Meisterschafts-Dritte startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.
Der Sieger des Europacup-Playoffs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.