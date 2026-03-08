NEWS

Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung

Meister- und Qualifikations-Gruppe: So sieht die Bundesliga-Tabelle 2025/26 jetzt aus.

Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga ist beendet. Die Tabelle wird geteilt, die Punktezahl halbiert.

In die Meistergruppe haben es SK Sturm, FC Red Bull Salzburg, LASK, FK Austria Wien, SK Rapid und TSV Hartberg geschafft.

WSG Tirol, SCR Altach, Wolfsberger AC, GAK und Blau-Weiß Linz kämpfen in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg.

So sieht die Tabelle nach der Teilung aus:

Die Meistergruppe:

Rang

Klub

Punkte

1.

Sturm Graz

19

2.

Red Bull Salzburg

18*

3.

LASK

18*

4.

Austria Wien

18

5.

SK Rapid

16*

6.

TSV Hartberg

16*

Die Qualifikationsgruppe:

Rang

Klub

Punkte

1.

WSG Tirol

15*

2.

SCR Altach

14*

3.

SV Ried

14

4.

WAC

13

5.

GAK

10

6.

Blau-Weiß Linz

7*

Anm.: Bei Klubs mit einem * hinter der Punktezahl wurden die Punkte bei der Halbierung abgerundet. Sie werden bei Punktegleichheit am Ende der Saison vorgereiht. 

Der Meister der ADMIRAL Bundesliga startet im Playoff zur UEFA Champions League (Meister-Weg).

Der Vizemeister startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (Liga-Weg).

Der ÖFB Cup-Sieger startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League.

Der Meisterschafts-Dritte startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.

Der Sieger des Europacup-Playoffs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.

Mehr zum Thema

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
7
Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?

Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?

Bundesliga
8
Deshalb darf Janis Antiste wieder bei Rapid spielen

Deshalb darf Janis Antiste wieder bei Rapid spielen

Bundesliga
9
Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Bundesliga
17
Grunddurchgang endet mit Fünfkampf um die Meistergruppe

Grunddurchgang endet mit Fünfkampf um die Meistergruppe

Bundesliga
8
WSG trotz Sieg in Quali-Gruppe

WSG trotz Sieg in Quali-Gruppe

Bundesliga
3
LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC

LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC

Bundesliga
1

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga SK Rapid Wien FK Austria Wien LASK FC Blau-Weiß Linz Wolfsberger AC SCR Altach WSG Tirol SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg GAK