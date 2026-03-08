LASK LASK ASK Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
NEWS

LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC

Die Linzer setzen sich in einer temporeichen Partie gegen Kühbauers Ex-Klub durch und halten damit Anschluss zur Spitze.

LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC



Zum Abschluss des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga feiert der LASK einen 3:1-Heimsieg über den Wolfsberger AC. Damit beenden die Linzer ihre fünf Ligaspiele andauernde Durststrecke gegen die Lavanttaler.

Zur Tabelle nach der Punkteteilung >>>

Der LASK ist in der Anfangsphase klar überlegen, doch Andrade nach herrlichem Solo (8.) und Usor per Seitfallzieher (9.) scheitern an WAC-Schlussmann Polster. Danach entwickelt sich ein offener Schlagabtausch.

Baumgartner mit der raschen Antwort

In Minute 38 besorgt Adeniran mit einem wuchtigen Schuss aus der Drehung die Führung für den LASK. Doch die Gäste haben die schnelle Antwort parat: Nach einem Eckball steigt WAC-Kapitän Baumgartner am höchsten und nickt zum 1:1 ein.

In Halbzeit zwei investiert der LASK mehr in die Offensive und wird dafür mit dem 2:1 durch Jörgensen belohnt. Der Däne nickt einen langen Einwurf von Usor zur Führung ein (69.).

Auf die Topchance von Schöpf auf den Ausgleich, der nur die Stange trifft, folgt das 3:1 durch Entrup (90.+3).

Der LASK beendet den Grunddurchgang damit auf Rang drei (37), der WAC ist Zehnter und damit nur in der Quali-Gruppe vertreten.

