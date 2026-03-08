Die Altacher müssen am Sonntag in Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga bei Sturm Graz zumindest punkten, um noch eine Chance auf die Meistergruppe zu haben (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer sind mit 35 Punkten sicher in der Meistergruppe und aktuell Zweiter hinter den Salzburgern, die zwei Zähler vor den Steirern sind.

Die Vorarlberger müssen in jedem Fall punkten, um die Chance auf das obere Playoff zu wahren. Dann kommt es darauf an, was die Konkurrenz macht.

Die Altacher halten bei 29 Punkten und Rang sieben. Vergangenes Wochenende remisierte man 1:1 daheim mit dem SK Rapid.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

LIVE-Ticker: