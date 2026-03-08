In Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga kann der TSV Hartberg am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Während Blau-Weiß Linz mit derzeit 14 Punkten das Schlusslicht der Liga ist, steht Hartberg mit 32 Punkten auf Rang fünf. Mit einem Punktgewinn ist die Teilnahme am oberen Playoff fix, auch im Fall einer Niederlage ist diese nicht ausgeschlossen.

Die Linzer verloren am vergangenen Spieltag mit 2:3 in Tirol, Hartberg knöpfte Tabellenführer Salzburg ein 0:0 ab.

