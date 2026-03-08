TSV Hartberg TSV Hartberg HTB FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 17:00 Uhr
1 2.45
X 3.10
2 3.00
NEWS

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Die Oststeirer können die Meistergruppen-Teilnahme fixieren. Für die Gäste geht es um eine bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
In Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga kann der TSV Hartberg am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Während Blau-Weiß Linz mit derzeit 14 Punkten das Schlusslicht der Liga ist, steht Hartberg mit 32 Punkten auf Rang fünf. Mit einem Punktgewinn ist die Teilnahme am oberen Playoff fix, auch im Fall einer Niederlage ist diese nicht ausgeschlossen.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

Die Linzer verloren am vergangenen Spieltag mit 2:3 in Tirol, Hartberg knöpfte Tabellenführer Salzburg ein 0:0 ab.

LIVE-Ticker:

Bundesliga-Tabellenrechner:

